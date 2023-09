Cher: Προσέλαβε 4 άνδρες για να απαγάγουν τον γιο της από ξενοδοχείο

Η διάσημη τραγουδίστρια, Cher, προσέλαβε τέσσερις άνδρες για να απαγάγουν τον γιο της, Elijah Blue Allman, από ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, όπου προσπαθούσε να συμφιλιωθεί με τη σύζυγό του.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail δείχνουν τον μουσικό να βρίσκεται στο Chateau Marmont λίγες ημέρες πριν οδηγηθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης

EXCLUSIVE: Cher hired four men to kidnap troubled son Elijah Blue Allman from NYC hotel where he was trying to reconcile with his wife, docs reveal - as new photos show 'strung out' musician at the Chateau Marmont in days before being taken to rehab https://t.co/E1DB82dqkF

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2023