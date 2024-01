Brad Pitt: Οργιάζουν οι φήμες για λίφτινγκ στα 60 του

Ο Brad Pitt σόκαρε με την άκρως νεανική του εμφάνιση αν και πριν από έναν μήνα συμπλήρωσε τα 60 χρόνια ζωής. Ο σταρ έμοιαζε πολύ νεότερος από την πραγματική του ηλικία στα γυρίσματα της νέας του ταινίας Apex την Πέμπτη.

Brad Pitt and Javier Bardem filming the "Apex" movie in Daytona #bradpitt #javierbardem #Rolex24 pic.twitter.com/90Q9WPQyDJ

— vi 🐞 (@itshighart) January 26, 2024