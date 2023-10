Βασίλης Καλλίδης: "Δεν είμαι τόσο σνομπ και ξινός όσο ακούγεται"

Ο γνωστός μάγειρας, Βασίλης Καλλίδης, μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά εξέφρασε την επιθυμία του να έχει μια δική του εκπομπή μαγειρικής είτε ταξιδιωτική, αλλά όχι εκτός Ελλάδος.

«Θέλω σαν τρελός. Να λέω ψέματα στον κόσμο; Να μην είναι ταξιδιωτικό να πάω στις Μπαχάμες και την Ινδία. Αυτά είναι ακριβά, δεν θα τα κάνει κανείς. Μου έχουν προτείνει πράγματα άσχετα με την μαγειρική. Δεν θέλω να τα πω δημόσια.Σε ριάλιτι με παίρνουν κάθε χρόνο και τους λέω ευγενικά ότι δεν θέλω.Να πάω στο Im celebrity get me out of here; Είδα το τρέιλερ που ανεβάσαμε και δεν θα πάω ποτέ. Να μου βάλουν το κεφάλι σε ένα κλουβί με φίδια; Να είναι μαγειρεμένο να το φάω» είπε αρχικά ο Βασίλης Καλλίδης.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Άμα γίνει μια εκπομπή μαγειρικής ή ταξιδιωτική στην Ελλάδα, να το κάνω. Δεν είμαι τόσο σνομπ και ξινός όσο ακούγεται. Αλλά να κάνω κάτι που να με εκπροσωπεί!».

