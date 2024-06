Βασιλιάς των λιονταριών: Πέρασαν 30 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας και επιστρέφει στις αίθουσες

Τριάντα χρόνια πριν, το 1994, η Disney κυκλοφόρησε τον «Βασιλιά των Λιονταριών» μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τόσο της εταιρείας, όσο και του παγκόσμιου σινεμά.

Με αφορμή την 30ή επέτειο κυκλοφορίας της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων, η Disney δίνει την δυνατότητα στους θαυμαστές της να ξαναζήσουν τη μαγεία της, στην μεγάλη οθόνη.

Disney is bringing 1994's The Lion King back to theaters July 12 to celebrate the animated classic's 30th anniversary. https://t.co/7BZqzXi9r6 pic.twitter.com/iJYzczWjYa

— IGN (@IGN) June 6, 2024