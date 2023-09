Άννα Βίσση: "Υπάρχουν φορές που νιώθω να είμαι απλώς ένας τίτλος, μία Βίσση και όχι η Άννα…"

Η Άννα Βίσση παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στη Vogue και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα αλλά και την μάχη που δίνει με τον τίτλο που φέρει ως “Βίσση” και όχι σαν “Άννα”, όπως θα ήθελε όταν την γνωρίζει κάποιος.

Μου λείπει ακόμα η σταράτη συμπεριφορά των ανθρώπων που θα βρεθούν απέναντι μου. Υπάρχουν φορές που νιώθω να είμαι απλώς ένας τίτλος. Μία Βίσση και όχι η Άννα. Δε σου μιλάω για τον στενό μου κύκλο, αυτούς τους 5-6 πολύ δικούς μου ανθρώπους. Σου μιλάω για τους υπόλοιπους που συναντώ καθημερινά. Έχουν μια πόζα απέναντι μου, στην οποία πόζα θέλω να δώσω μια σφαλιάρα. Το ακούς λίγο σνομπ αυτό που λέω; Αντιθέτως. Καθόλου σνομπ δεν είμαι σαν άνθρωπος. Θέλεις γιατί η ζωή μου υπήρξε έντονα μέσα στα φώτα, και αυτό δημιουργεί κάτι στον άλλο και τον μπλοκάρει;…Είμαι άνθρωπος του τώρα. Μη με ρωτάς τι θα κάνω αύριο. Θα κάνω ό,τι επιτάσσει η φύση και η “Βίσση” μου! Όσο και να έχω αντισταθεί της φύσης μου, με νίκησε. Και καλά μου έκανε. Με νοιάζει αυτό που βλέπω, αυτό που έχω και αυτό που κατάφερα να είμαι. I more than οκ with that!» τόνισε η Άννα Βίσση σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Διαβάστε επίσης

Μην αρχίζεις την μουρμούρα: H ημερομηνία της πρεμιέρας και τα νέα πρόσωπα!

Παντρεύτηκε ο Γιώργος Αγγελόπουλος!