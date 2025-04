«Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι»: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «μυστικό» του πίνακα

Το «Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» του Johannes Vermeer είναι ένας από τους πιο διάσημους πίνακες στον κόσμο, και τώρα επιστήμονες πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τον λόγο, μετρώντας πώς αντιδρά ο εγκέφαλος όταν τον αντικρίζει.

Το μουσείο Mauritshuis στη Χάγη, όπου φιλοξενείται το αριστούργημα του 17ου αιώνα, ανέθεσε σε νευροεπιστήμονες να μετρήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα κατά την παρατήρηση του πορτραίτου και άλλων γνωστών έργων τέχνης.

Ανακάλυψαν ότι ο θεατής αιχμαλωτίζεται από ένα ιδιαίτερο νευρολογικό φαινόμενο, το οποίο αποκαλούν «Συνεχής Βρόχος Προσοχής», και το οποίο φαίνεται να είναι μοναδικό για την «Κοπέλα με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι». Το μάτι του θεατή κατευθύνεται αυτόματα πρώτα στο μάτι της κοπέλας, έπειτα στο στόμα, μετά στο μαργαριτάρι και ξανά πίσω στο μάτι, δημιουργώντας έναν αδιάκοπο κύκλο.

VIDEO: 🇳🇱 Scientists unlock secret of 'Girl With Pearl Earring'

Johannes Vermeer's painting is one of the world's most popular -- and now scientists believe they know why, by measuring how the brain reacts when the work is viewed. pic.twitter.com/g1IX8pcrqV

— AFP News Agency (@AFP) October 4, 2024