Το Hubble εντόπισε γιγάντιο ελλειπτικό γαλαξία- Λάμπει σχεδόν 500 έτη φωτός μακριά από τον αστερισμό Όφι

Nέα εικόνα από το διαστημικό τηλεσκοπιο Hubble της NASA δείχνει έναν γιγάντιο ελλειπτικό γαλαξία, UGC 10143, στην καρδιά του σμήνους γαλαξιών, Abell 2147, περίπου 486 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από την κορυφή του του αστερισμού Όφις.

Σύμφωνα με την ΝΑSA, το UGC 10143 είναι το μεγαλύτερο και λαμπρότερο μέλος του Abell 2147, το οποίο μπορεί να είναι μέρος του πολύ μεγαλύτερου Υπερσμήνους γαλαξιών του Ηρακλή.

Το φωτεινό κέντρο του, το αμυδρό εκτεταμένο φωτεινό στεφάνι του και η έλλειψη σπειροειδών βραχιόνων και λωρίδων σκόνης που σχηματίζουν αστέρια τον διακρίνουν ως ελλειπτικό γαλαξία.

Οι γαλαξίες τέτοιου τύπου βρίσκονται συχνά κοντά στο κέντρο των σμηνών γαλαξιών, κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί να σχηματιστούν όταν συγχωνεύονται οι γαλαξίες.

NASA PICTURE OF THE DAY: Hubble Captures Giant Elliptical in the Head of the Serpent pic.twitter.com/VJdBSYFD1t

