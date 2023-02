Συναρπαστική ανακάλυψη: Επιστήμονες εντόπισαν 8 μυστηριώδη ραδιοσήματα από το Διάστημα

Οκτώ μυστηριώδη ραδιοσήματα από το αχανές διάστημα εντόπισαν οι επιστήμονες, χάρη σε έναν νέο αλγόριθμο με τεχνητή νοημοσύνη.

Η «συναρπαστική» αυτή ανακάλυψη θεωρείται σημαντική καθώς - όπως ελπίζουν οι ερευνητές - θα βελτιώσει την αναζήτηση εξωγήινης ζωής και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Astronomy.

Οι ειδικοί - με επικεφαλής τον φοιτητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Πίτερ Μα, ο οποίος και ανέπτυξε τον εξελιγμένο αλγόριθμο - εντόπισαν τα ραδιοσήματα εξετάζοντας 820 αστέρια σε μια περιοχή του διαστήματος που προηγουμένως θεωρούνταν ότι δεν είχε καμία πιθανή εξωγήινη δραστηριότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την DailyMail, τα σήματα αυτά είχαν διαφύγει σε προηγούμενες εξετάσεις των δεδομένων, λόγω παρεμβολών.

Astronomers pick up EIGHT mysterious radio signals from outer space

«Πρέπει να διακρίνουμε τα συναρπαστικά ραδιοσήματα στο διάστημα από τα αδιάφορα ραδιοσήματα που προέρχονται από τη Γη» δήλωσε ο Μα.

Στην έρευνα συμμετείχαν αστρονόμοι από το Ινστιτούτο SETI, το Breakthrough Listen και επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Στο διάγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα το SETI, τα ραδιοσήματα που εντοπίστηκαν είναι αυτά με πορτοκαλί χρώμα.

Image

Τα σήματα πληρούσαν όλα τα επιστημονικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν «εξωγήινα».

Πρώτον, ήταν στενής ζώνης (narrow band) - κάτι που δείχνει μια εξωγήινη πηγή, επειδή τα σήματα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα τείνουν να είναι ευρυζωνικά (broadband).

Είχαν επίσης αυτό που είναι γνωστό ως «κλίση», που σημαίνει ότι η προέλευση των σημάτων είχε κάποια σχετική επιτάχυνση με τις κεραίες μας, οπότε δεν θα μπορούσε να προέρχεται από τη Γη.

Και τέλος, εμφανίστηκαν σε παρατηρήσεις με πηγή ON και όχι με πηγή OFF, ενώ οι ανθρώπινες ραδιοπαρεμβολές συνήθως εμφανίζονται τόσο σε παρατηρήσεις ON όσο και σε OFF λόγω της κοντινής πηγής.

