Νέα μελέτη του Χάρβαρντ ανατρέπει τα δεδομένα - Οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας

Ξέρω τι σκέφτεστε: «Τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά».

Αλλά μια ομάδα επιστημόνων του Χάρβαρντ εξήγησε γιατί πιστεύει ότι οι εξωγήινοι «περπατούν ανάμεσά μας».

Στη νέα τους μελέτη – με τίτλο «The cryptoterrestrial hypothesis: A case for scientific openness to a hidden earthly explanation for Unidentified Anomalous Phenomena» – τρεις επιστήμονες έδωσαν τη δική τους άποψη για τα φαινόμενα UFO ή UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα).

Ο πρώην αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας, ταγματάρχης David Grusch, δήλωσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούλιο ότι η κυβέρνηση έχει «σίγουρα» στην κατοχή της UAP.

Στη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, οι συγγραφείς Tim Lomas (Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ), Brendan Case (Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ) και Michael Paul Masters (Montana Tech του Πανεπιστημίου της Μοντάνα) μας έδωσαν τρεις εξηγήσεις για την αυξανόμενη «ανησυχία σχετικά με τα UAP».

Θα μπορούσαν να είναι ένας «τεχνολογικά προηγμένος» πολιτισμός που «καταστράφηκε πριν από πολύ καιρό», αλλά «συνέχισε να υπάρχει σε υπολειμματική μορφή»

«Οι υποθέσεις για τέτοια φαινόμενα τείνουν να εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: μια συμβατική γήινη εξήγηση (π.χ. τεχνολογία που έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο) ή μια εξωγήινη εξήγηση (π.χ. προηγμένοι πολιτισμοί από άλλα μέρη του σύμπαντος)», ανέφεραν.

Μπορεί να κρύβονται σε υπόγεια ή να περπατούν ανάμεσά μας

«Ωστόσο, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία: μια αντισυμβατική γήινη εξήγηση, εκτός της επικρατούσας άποψης για το σύμπαν».

Οι επιστήμονες διατύπωσαν τη θεωρία μιας «υπερεδαφικής υπόθεσης», η οποία περιλαμβάνει ως «υποσύνολο την ‘κρυπτοεδαφική’ υπόθεση», δηλαδή την άποψη ότι τα UAP μπορεί να αντανακλούν δραστηριότητες νοημόνων όντων που κρύβονται κρυφά εδώ στη Γη (π.χ. σε υπόγεια), ή στο κοντινό περιβάλλον της (π.χ., στο φεγγάρι), ή ακόμη και να «περπατούν ανάμεσά μας» (π.χ., περνώντας ως άνθρωποι).

Αυτά τα υποσύνολα θα μπορούσαν να είναι ένας «τεχνολογικά προηγμένος» πολιτισμός που «καταστράφηκε πριν από πολύ καιρό», αλλά «συνέχισε να υπάρχει σε υπολειμματική μορφή» έως τους «απογόνους των αγνώστων, ευφυών δεινοσαύρων».

Υποστηρίζουν επίσης ότι ενώ η ιδέα αυτή «είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από τους περισσότερους επιστήμονες», λόγω της φύσης ορισμένων UAP, η πιθανότητα αυτή «δεν πρέπει να απορρίπτεται με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά αντίθετα αξίζει να εξεταστεί πραγματικά με πνεύμα επιστημονικής ταπεινότητας και ειλικρίνειας».

Πέρυσι, η NASA δήλωσε: «Μία από τις βασικές προτεραιότητες της NASA είναι η αναζήτηση ζωής αλλού στο σύμπαν, αλλά μέχρι στιγμής, η NASA δεν έχει βρει καμία αξιόπιστη απόδειξη εξωγήινης ζωής και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα UAP είναι εξωγήινα.

«Ωστόσο, η NASA εξερευνά το ηλιακό σύστημα και πέρα από αυτό για να μας βοηθήσει να απαντήσουμε σε θεμελιώδη ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν».

