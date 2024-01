Ισπανία: «Σφαίρα» 2.000 ετών με το όνομα του Ιούλιου Καίσαρα ανακάλυψαν αρχαιολόγοι

Το μυστήριο πίσω από μια «σφαίρα» ηλικίας 2000 ετών που βρέθηκε με το όνομα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Ιούλιου Καίσαρα πιστεύουν ότι έλυσαν οι αρχαιολόγοι. Το μολύβδινο βλήμα ανακαλύφθηκε στην Ισπανία και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με σφεντόνα από τα στρατεύματα των αυτοκρατόρων για λόγους προπαγάνδας.

Το τεχνούργημα - γνωστό στους ειδικούς ως «glans inscripta» - έχει διαστάσεις 4,5 επί 2 εκατοστά, ζυγίζει 71 γραμμάρια και θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί με τη χρήση ενός καλουπιού στο οποίο χυνόταν λιωμένος μόλυβδος.

Στη μία πλευρά, μια επιγραφή γράφει «IPSCA» - πιθανότατα στα λατινικά για μια άγνωστη ισπανική πόλη - ενώ στην άλλη γράφει «CAES» για τον Καίσαρα. Οι ειδικοί λένε ότι η ανακάλυψη θα μπορούσε να αποδείξει ότι οι Ισπανοί υποστήριξαν τον Καίσαρα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του το 49-45 π.Χ.

A lead slingbullet inscribed with the name of Julius Caesar and the Ibero-Roman city Ipsca has been discovered in Montilla, Andalusia, southern Spain. https://t.co/iKUu61v7a3 pic.twitter.com/IxDjapnVv0

— Ticia Verveer (@ticiaverveer) January 4, 2024