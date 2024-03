Ινδία: Οι ασιατικοί ελέφαντες θάβουν τους νεκρούς τους, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ερευνητές στην Ινδία τεκμηρίωσαν για πρώτη φορά πώς οι ασιατικοί ελέφαντες θάβουν νεκρά μικρά τους.

Πέντε νεαροί ελέφαντες βρέθηκαν θαμμένοι με την πλάτη στο χώμα σε τάφρους σε καλλιέργειες τσαγιού στη βόρεια Βεγγάλη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Ενώ οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι γνωστό ότι θάβουν τα νεκρά μικρά τους, αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτού του τύπου η συμπεριφορά σε ασιατικούς ελέφαντες

Οι ταφές των μικρών ελεφάντων καταγράφηκαν σε περιοχές με κατακερματισμένα δάση και γεωργικές εκτάσεις, όπως καλλιέργειες τσαγιού. Κοπάδια ελεφάντων χρησιμοποιούν μονοπάτια που περνούν μέσα από καλλιέργειες τσαγιού στα ταξίδια τους στην ύπαιθρο.

Στο παρελθόν, οι ελέφαντες θα έμεναν κυρίως στα δάση, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εξοικειωθεί και με περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Ενώ οι ελέφαντες δεν θάβουν τους νεκρούς τους σε χωριά λόγω της μεγάλης πιθανότητας ανθρώπινης ενόχλησης, οι αποστραγγιστικές τάφροι σε καλλιέργειες τσαγιού είναι μια «τέλεια τοποθεσία» για τις ταφές των μικρών τους.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 7, 2019