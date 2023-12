Δείτε πώς είναι να μπαίνεις στην ατμόσφαιρα της Γης από το διάστημα (ΒΙΝΤΕΟ)

Πριν ένα χρόνο το σκάφος Orion έκανε την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης και η NASA το γιορτάζει τώρα προσφέροντας εκπληκτικά πλάνα από το σκάφος, καθώς έρχεται σε επαφή με τα σωματίδια της ατμόσφαιρας με ταχύτητα 11 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή 32 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Μετά από μία αποστολή γύρω από τη Σελήνη που διήρκησε 25.5 μέρες, το μη επανδρωμένο Orion επέστρεψε στη Γη. Ήταν το σκάφος της αποστολής Artemis 1 και αποτέλεσε την πρώτη δοκιμή του συστήματος εκτόξευσης που θα πάει μια μέρα τους ανθρώπους στον Άρη. Το Orion ήταν μία δοκιμή για ένα μερικώς επαναχρησιμοποιούμενο σκάφος που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει έως και τέσσερις αστροναύτες. Δεκαέξι κάμερες χρησιμοποιήθηκαν για να καταγράψουν όλη την αποστολή.

