BRICS: Ζητούν μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης AI στα δεδομένα

Οι ηγέτες των οικονομικά αναπτυσσόμενων χωρών της ομάδας BRICS θα καλέσουν για την ανάγκη μέτρων προστασίας από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) προκειμένου ν’ αποτρέψουν την υπερβολική συλλογή δεδομένων, επιτρέποντας τη χρήση μηχανισμών δίκαιων πληρωμών, σύμφωνα με ένα προσχέδιο απόφασης που διάβασε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σύνοδος των BRICS θα διαρκέσει δύο ημέρες

Η αναφερόμενη ομάδα κρατών αφιερώνει μέρος των σημερινών συνομιλιών της στην τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια μιας διήμερης διάσκεψης στο Ρίο ντε Ζανέιρο.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες που έχουν τις έδρες τους σε πλούσιες χώρες αντιστέκονται σε καλέσματα για την πληρωμή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σχετικά με δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στη σκιά του οικονομικού προστατευτισμού του Τραμπ η σύνοδος των BRICS

Απόντων των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας, οι ηγέτες των χωρών της ομάδας BRICS θα επιδιώξουν στη σύνοδο κορυφής που ξεκινά σήμερα στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο κατά του οικονομικού προστατευτισμού του Ντόναλντ Τραμπ, αν και αναμένεται να αποφύγουν να στοχοποιήσουν ονομαστικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες 11 μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη (της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας, της Νότιας Αφρικής, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιθιοπίας, της Ινδονησίας και του Ιράν) βλέπουν τη φετινή σύνοδό τους να διαταράσσεται λόγω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει ο Aμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

