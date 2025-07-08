Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς

Το αργότερο έως τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγηση των δημοσίων νοσοκομείων από τους ίδιους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί. Πρόκειται για ένα νέο μέτρο του υπουργείου υγείας προκειμένου οι ίδιοι οι πολίτες να βαθμολογούν το ΕΣΥ και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις τους, να γίνονται οι σχετικές διορθώσεις.

Μάλιστα σύμφωνα με τον υπουργό υγείας, η βαθμολόγηση των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα προκύπτει κάθε μήνα ώστε να υπάρχει τακτική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας.

Η ηλεκτρονική βαθμολόγηση από τους ασθενείς θα γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς όταν ένας πολίτης θα παίρνει εξιτήριο, σε 5 ημέρες θα λαμβάνει ένα SMS που θα οδηγεί σε ένα link με ρωτήσεις για το σύστημα υγείας.

Στην πρώτη φάση, η αξιολόγηση θα βασιστεί στην εμπειρία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε Γενικό ή Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και έλαβαν εξιτήριο. Από τον επόμενο Οκτώβριο το sms για την αξιολόγηση που θα αποστέλλεται στους πολίτες που θα παίρνουν εξιτήριο, θα επεκταθεί και για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και για τα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και οι ασθενείς θα καλούνται να απαντούν σε 32 ερωτήσεις, ενώ η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.

Τα ερωτηματολόγια χωρίζονται σε επτά θεματικές ενότητες (π.χ. προσβασιμότητα, οργάνωση, ποιότητα φροντίδας και υποστήριξη), ώστε να δίνουν στο Υπουργείο Υγείας σαφή εικόνα για τη λειτουργία κάθε κλινικής και τμήματος, με σκοπό τη συνολική βελτίωση του ΕΣΥ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ερωτήσεις για την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, την οργάνωση και τον συντονισμό της φροντίδας, την αλληλεπίδραση με το προσωπικό, την καθαριότητα των χώρων, τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για την υγεία τους, καθώς και την πληρότητα της ενημέρωσης και την καθοδήγηση πριν από το εξιτήριο.

Σε αυτή τη φάση το sms για την αξιολόγηση θα αποστέλλεται σε ασθενείς που είναι άνω των 18 ετών., ενώ σε 6 μήνες αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση στο ερωτηματολόγιο για ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και για τα παιδιατρικά περιστατικά.

Πηγή: Εθνος

Συντάξεις Αυγούστου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή

Αυξάνονται οι γιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα