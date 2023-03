Τραγωδία στα Τέμπη - Κάρολος: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το δυστύχημα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, εξέδωσε ο Βασιλιάς Κάρολος.

«Οι προσευχές και η ειλικρινής συμπαράστασή μας είναι με όλους εκείνους που έχουν πληγεί από αυτή τη φρικτή τραγωδία» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κάρολος.



A message of condolence from His Majesty The King to the President of Greece following the train crash in Northern Greece:

