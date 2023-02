Τουρκική πρεσβεία: Ευχαριστούμε τους Έλληνες που συνεχίζουν να βοηθούν τα θύματα του σεισμού

Η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα με ανάρτησή της στο Twitter ευχαριστεί την Ελλάδα για την βοήθεια που στέλνεται στους σεισμοπαθείς της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή της με τρεις φωτογραφίες από τη στιγμή που ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης παραδίδουν την ανθρωπιστική βοήθεια που συγκεντρώθηκε μέσω των δήμων με τον συντονισμό να γίνεται από ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δείτε την ανάρτηση:

A friend in need is a friend indeed. 🇬🇷 people keep extending a helping hand to 🇹🇷 earthquake victims. 46 trucks carrying 118 tons of humanitarian aid collected through municipalities and coordinated by 🇬🇷 MFA have left Athens today. 🙏Thank you 🇬🇷 people @katsaniotis @gpatoulis pic.twitter.com/OSKMmKehoz

— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) February 19, 2023