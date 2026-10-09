Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά

Με δεκάδες μαχαίρια, όπλα, ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και 29 κινητά τηλέφωνα, εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοχή ενός άνδρα που συνελήφθη σε περιοχή της Άμφισσας.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λαμίας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και αστυνομικών της Άμφισσας – Δελφών.







Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του συλληφθέντος, σε δύο κατοικίες και στα οχήματα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:







425,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες.







201 δισκία ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς ιατρική συνταγή.







0,8 γραμμάρια κοκαΐνης.







Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τρεις τρίφτες κάνναβης.







2.493 ευρώ.Τρία κυνηγετικά όπλα, δύο αεροβόλα τυφέκια, 104 κυνηγετικά φυσίγγια και 18 προωθητικά φυσίγγια.







36 μαχαίρια, δύο σπαθιά, ένα ξύλινο ρόπαλο και ένα πτυσσόμενο γκλοπ.







29 κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων για τη συσκευασία ναρκωτικών.







Ανιχνευτής μετάλλων, δύο φορητοί πομποδέκτες με δυνατότητα λήψης αστυνομικών συχνοτήτων, διόπτρα όπλου και χειροπέδες.

Τέσσερις κροτίδες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

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Επιπλέον, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ένα ΙΧ φορτηγό, μία μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισμός κάμερας ασφαλείας, μέσω της οποίας, όπως διαπιστώθηκε, επιτηρούνταν ο εξωτερικός δημόσιος χώρος έξω από μία από τις κατοικίες.

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Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, καθώς και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.

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