Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και τη λήστεψε

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Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας-10-2026 και, ασκώντας σωματική βία, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά, πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και συγκρότησαν ειδική ομάδα, πραγματοποιώντας στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη. Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.

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