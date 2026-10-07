ΤΕΤ.07 Οκτ 2026 15:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και τη λήστεψε

περιπολικό
clock 17:14 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

 Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας-10-2026 και, ασκώντας σωματική βία, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά, πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και συγκρότησαν ειδική ομάδα, πραγματοποιώντας στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη. Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Διαβάστε επίσης 

Τσίπουρο: Από το «τσιπουράκι» σε ένα από τα πιο ξεχωριστά ελληνικά αποστάγματα

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σύλληψη Νίκαια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis