Πυρκαγιές: Αγωνία στον Έβρο για τη φωτιά που καίει για 7η ημέρα - Η εικόνα σε Πάρνηθα και Βοιωτία

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Πάρνηθα, με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη, την ώρα που στον Έβρο η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη για 7η μέρα. Μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνεται και στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι σταθερή, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν τα εναέρια μέσα.

Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής.

Στον Έβρο και στη Ροδόπη, οι περισσότερες αναζωπυρώσεις έχουν εκδηλωθεί στη Δαδιά, ενώ στη Βοιωτία, η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το μέτωπο καίει σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν κινδυνεύουν άλλες κατοικημένες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, δήλωσε, ότι «αυτή την στιγμή δεν υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο στην Πάρνηθα», προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στο μέτωπο που υπάρχει από αναζωπύρωση στη Φυλή. Όπως είπε η κατάσταση στα υπόλοιπα μέτωπα είναι καλύτερη πλην της Δαδιάς, στον Έβρο όπου υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Εμπρησμοί

Ο κ. Αρτοποιός, τόνισε δε ότι τα πολλαπλά μέτωπα που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στη χώρα προβληματίζουν τις αρχές που πλέον κάνουν λόγο για κακόβουλες ενέργειες.

«Θα καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει παρέμβαση σε αυτά τα μέτωπα» δήλωσε ο κ. Αρτοποιός αναφέροντας ότι στις έρευνες που διεξάγονται για τους εμπρησμούς εμπλέκονται πλέον η ΕΥΠ και Τμήμα Αντιμετώπισης Πυρκαγιών.

Όπως αποκάλυψε, αναζητούνται δύο άτομα στην Έυβοια ως ύποπτα για εμπρησμό». Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή τόνισε ότι «στη Θήβα, είχαμε 4 και 5 πυρκαγιές εν εξελίξει. Η Βοιωτία είχε περικυκλωθεί κάποια στιγμή από παντού. Αυτή την στιγμή το πιο σοβαρό πρόβλημα αφορά την Υλίκη ενώ καλύτερα πάει η πυρκαγιά στο Στείρι».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτά τα διαφορετικά συμβάντα, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, κάνουν πιο δύσκολη την αντιμετώπισή τους» επισημαίνοντας πόσο δύσκολη είναι η διαχείρισή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει συλλεχθεί υλικό και μαρτυρίες για εμπρησμούς σε όλα τα μέτωπα.

Μετρούν πληγές

Από τη φωτιά στην Πάρνηθα κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και εκτάσεις γης, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια.

Παράλληλα, περίπου 25 σπίτια στους οικισμούς του Δήμου Φυλής και του Δήμου Αχαρνών έχουν υποστεί ζημιές, ή έχουν καεί ολοσχερώς.

Η ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη στον Έβρο 723.440 στρέμματα.

Μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση στο Χ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η φωτιά στον Έβρο είναι «η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια».

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region

With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023