Προκαλεί η Τουρκία: Εξέδωσε ΝΟΤΑΜ ότι ελληνική Έρευνα & Διάσωση ανοιχτά της Ρόδου παραβιάζει τουρκικά ύδατα

Έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν τριών αγνοουμένων αλλοδαπών βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης.

Ωστόσο η Τουρκία προχώρησε σε μια προκλητική κίνηση, καθώς αμφισβητεί τις αρμοδιότητες της Ελλάδας για ΄Ερευνα και Διάσωση (SAR) με αφορμή το ναυάγιο που έγινε νωρίς το πρωί βορειοδυτικά της Ρόδου, εκδίδοντας ΝΟΤΑΜ.

Το Κέντρο του Πειραιά ανήγγειλε στις 8.23 π.μ. την έναρξη επιχείρησης SAR σε ακτίνα 10ν.μ. από το σημείο που εκπέμφθηκε το SOS εντός του FIR Αθηνών και κάλεσε όλα τα μέσα τα οποία βρίσκονται κοντά στο σημείο να συντονίζονται με το Κέντρο (Piraeus JRCC) πριν εισέλθουν στην περιοχή αυτή (ΝΟΤΑΜ Α0046/24). Στην επιχείρηση SAR συμμετέχουν 2 σκάφη του Λιμενικού ένα παραπλέον πλοίο και ένα ελικόπτερο Super Puma.

Οι τουρκικές Αρχές με δική τους αναγγελία στις 10.07π.μ. (ΝΟΤΑΜ Α0200/24) δηλώνουν ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον καθορισμό της περιοχής ευθύνης για Έρευνα και Διάσωση βάσει του FIR Αθηνών και υποστηρίζει ότι η ελληνική ΝΟΤΑΜ επικαλύπτει την τουρκική περιοχή ευθύνης για επιχειρήσεις SAR αλλά και μερικώς επικαλύπτει τουρκικά χωρικά ύδατα. Η Τουρκία παραπέμπει μάλιστα στην μονομερή κατάθεση χάρτη στον ΙΜΟ. Η Τουρκική ΝΟΤΑΜ δηλώνει ότι ο συντονισμός της επιχείρησης SAR πρέπει να γίνει από τις τουρκικές Αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία με αφορμή τα τραγικά ναυάγια με θύματα μετανάστες στο Αιγαίο προσπαθεί να προωθήσει τις διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της εναντίον της χώρας μας εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για τον καθορισμό των ορίων των περιοχών ευθύνης για SAR στο πλαίσιο του ΙΜΟ ενώ απορρίπτει την ταύτιση της SRR (Search and Rescue Area) με το FIR όπως προβλέπεται από τον ICAO.

Με τις παρεμβάσεις της αυτές η Τουρκία πολύ συχνά δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης των ναυαγών προκαλώντας σύγχυση για το ποιος έχει την ευθύνη και τον συντονισμό των δύσκολων αυτών επιχειρήσεων.



Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρόκειται για τουρκική περιοχή ευθύνης

Η Τουρκία μετά την μονομερή κατάθεση στον ΟΗΕ των εξωτερικών ορίων της «Γαλάζιας Πατρίδας» έχει δημοσιεύσει χάρτη οπου επιδιώκει να έχει την ευθύνη και για την αρμοδιότητα της ΄Ερευνας και Διάσωσης όχι μόνο μέχρι το μέσο του Αιγαίου εγκλωβίζοντας ετσι τα ελληνικά νησιά σε τουρκική ζώνη αρμοδιοτήτων αλλά και σε ολη την περιοχή ανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης , αποτυπώνοντας και με αυτό τον τρόπο τις διεκδικήσεις της στην περιοχή.

Η ελληνική ΝΟΤΑΜ

A0046/24 - AIRSPACE RESERVATION DUE TO PERSON IN WATER.

SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WILL TAKE PLACE WI AREA:

10NM RADIUS CENTERED ON 361850N 0283750E LIMITED WI ATHINAI FIR.INDIVIDUAL UNITS ARE REQUESTED TO ESTABLISH COORDINATION WITH PIRAEUS JRCC BEFORE ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA SITUATED WI ATHINAI FIR WHICH FALLS IN ITS COMPETENCE. SFC - 3000FT AMSL, 06 JAN 08:23 2024

UNTIL 09 JAN 08:10 2024. CREATED: 06 JAN 08:24 2024

Η τουρκική ΝΟΤΑΜ

A0200/24 - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE A0046/24 LGGGYNYX NOTAM ISSUED BY GREEK CAA.

AS REGARDS THE GREEK NOTAM A0046/24 LGGG, TURKIYE DOES NOT ACCEPT THE DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE(SAR) AREA WITH REFERENCE TO ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM IS BOTH FALLS WITHIN TURKIYE'S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION(SRR) AND PARTLY FALLS WITHIN TURKISH TERRITORIAL WATERS AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO'S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 06 JAN 10:06 2024 UNTIL 09 JAN 08:10 2024.

CREATED: 06 JAN 10:07 2024

