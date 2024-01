Λέκκας για το σεισμό 4,8 στην Κύμη: “Η περιοχή μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό”

Για τη σεισμική δόνηση 4,8 ρίχτερ που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής και ήταν αρκετά αισθητή και στην Αττική, ανατολικά της Κύμης, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας. «Δεν εμπνέει ανησυχία αν και η περιοχή μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο σεισμός που έγινε αισθητός στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε περί τις 16:15, εντάσεως 4,8 ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίζεται 27 χιλιόμερα νοτιοανατολικά της Κύμης ενώ το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

⚠Preliminary info: #earthquake (#σεισμός) about 20 km E of #Kými (#Greece) 1 min ago (local time 16:14:15)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2024