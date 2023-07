Ίος: Μαζί στη ζωή και στον θάνατο οι δύο φίλοι – Ο Andrew έπαθε ανακοπή όταν έμαθε ότι πέθανε ο Max

Θλίψη επικρατεί στην Ίο για τους δύο Ιρλανδούς που επισκέφτηκαν το νησί για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους και τελικά πέθαναν.

Η χαρά έγινε θρήνος, ενώ οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη λύπη. Οι δύο φίλοι, Andrew O’Donnell και Max Wall, ήταν μαζί στη ζωή και στον θάνατο.

Η εκδρομή των 70 μαθητών του κολλεγίου St Michael του Δουβλίνου πήρε δραματικές διαστάσεις. Οι Ιρλανδοί από νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cyclades24.gr, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Κάποια στιγμή ο 22χρονος Max ξεκίνησε για να επιστρέψει με τα πόδια στο κατάλυμά του. Ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν, αφού οι φίλοι όταν γύρισαν στο δωμάτιο δεν τον βρήκαν.

An Irish local business owner in Ios said: 'Everyone is in shock. It’s just devastating' https://t.co/ujvgOhbeRt

— The Irish Times (@IrishTimes) July 2, 2023