Η Εκκλησία βάζει πλαίσιο στην παρουσία των κληρικών στα social media (βίντεο)

Ένα βίντεο με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης να τραγουδά μαζί με άλλους κληρικούς το γνωστό μικρασιάτικο τραγούδι «Στο ’πα και στο ξαναλέω» έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παρουσίας των ιερέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αυξανόμενη δραστηριότητα των κληρικών στο διαδίκτυο απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα, αλλά παράλληλα επισημαίνει τους κινδύνους και την ανάγκη για σαφείς κανόνες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ισορροπία ανάμεσα στην επικοινωνία με τη σύγχρονη κοινωνία και τη διατήρηση του θεσμικού και ποιμαντικού ρόλου του κληρικού. Η Ιερά Σύνοδος υπογραμμίζει ότι ούτε η άκριτη αποδοχή των social media ούτε η πλήρης απόρριψή τους αποτελούν λύση, δίνοντας έμφαση στη διάκριση, την αυτοσυγκράτηση και την υπεύθυνη χρήση.

Οι 10 αρχές

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται δέκα βασικές αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο, ότι δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία και ότι δεν είναι απαραίτητο να τοποθετείται δημόσια για κάθε ζήτημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επαλήθευση των πληροφοριών πριν από την αναπαραγωγή τους, στην αποφυγή ύβρεων και προσωπικών επιθέσεων, αλλά και στην προστασία των εμπιστευτικών ποιμαντικών σχέσεων.

Παράλληλα, η Εκκλησία θέτει και το ζήτημα της δημιουργίας προσωπικού «brand» από κληρικούς, τονίζοντας ότι η διαδικτυακή παρουσία δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπική προβολή, αλλά να παραπέμπει στην Εκκλησία και στο μήνυμά της.

Social media με μέτρο

Η ψηφιακή επικοινωνία αναγνωρίζεται ως ένα σύγχρονο εργαλείο προσέγγισης, ιδιαίτερα των νέων. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισήγηση, στόχος δεν είναι η διαδικτυακή παρουσία να υποκαταστήσει την πραγματική εκκλησιαστική και ανθρώπινη επαφή.

Για τον λόγο αυτόν προτείνεται, όπου είναι δυνατόν, η ψηφιακή επικοινωνία να οδηγεί στην πραγματική συνάντηση, στην ενοριακή ζωή και στη συμμετοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνεται η ανάγκη βασικής κατάρτισης των κληρικών γύρω από τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, τους μηχανισμούς εθισμού και πόλωσης, αλλά και τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η περίπτωση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης

Σχολιάζοντας το βίντεο, ο καθηγητής Θεολογίας του ΕΚΠΑ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι ακόμη και οι προσωπικές στιγμές ενός κληρικού μπορούν να αποκτήσουν διαφορετική σημασία όταν δημοσιοποιούνται, λόγω του ιδιαίτερου θεσμικού του ρόλου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα social media μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας με τη νεότερη γενιά, αρκεί να υπάρχει μέτρο και να μην αντικαθίσταται η πραγματική ανθρώπινη εμπειρία από την ψηφιακή επαφή.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον για την Εκκλησία είναι πώς θα βρίσκεται στον ψηφιακό χώρο όπου βρίσκεται και ο σύγχρονος άνθρωπος, χωρίς η διαδικτυακή της παρουσία να αλλοιώνει τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται και ασκεί την αποστολή της.

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