Γαλλία: Η πρώτη άσκηση των ελληνικών Rafale εκτός συνόρων

Στον εναέριο χώρο της Γαλλίας πραγματοποιήσαν την πρώτη τους άσκηση τα ελληνικά αεροσκάφη Rafale, καθώς πρόκειται για την πρώτη τους πτήση εκτός συνόρων.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ανήρτησε εντυπωσιακές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της άσκησης με τα αεροσκάφη να πετούν στον γαλλικό ουρανό.

Δείτε τις φωτογραφίες:

📍Mont de Marsan 🇫🇷

🇬🇷 Rafale flying over birthplace in their first out-of- border exercise #VOLFA24! @Armee_de_lair pic.twitter.com/moOrwhTqXD

— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 22, 2024