Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

Υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας του μαθήματος του Εργαστηρίου των Πρώτων Βοηθειών η οποία

διδάσκει στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας &Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), κυρίας Σταματοπούλου Ελένης, Υγειονομικός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος του ΠΑΔΑ, MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας Και Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ είναι ένα Νοσοκομείο με ειδική κατεύθυνση στη Τραυματολογία

και την Ορθοπεδική όπου οι φοιτητές του ΠΑΔΑ επισκέφθηκαν στις 22/1/24 και 23/1/24 το Τμήμα των

Επειγόντων Περιστατικών. Το ΓΝΑ ΚΑΤ εφημερεύει 24ώρες το 24ωρο καθημερινά 365 ημέρες το χρόνο και

οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν και την Μονάδα Αναζωογόνησης, η οποία αποτελεί την

αιχμή του δόρατος του ΤΕΠ σύμφωνα με τα σύγχρονα και τα διεθνή δεδομένα καθώς επίσης και του

εξοπλισμού της. Επιπρόσθετα επισκέφθηκαν και το Ακτινολογικό τμήμα του ΓΝΑ ΚΑΤ και ειδικότερα τη

Μονάδα Υπερηχογραφίας ενώ αναδείχθηκαν στους φοιτητές οι κύριοι στόχοι ενός σύγχρονου ΤΕΠ όπως

είναι: α) η παροχή υψηλού επιπέδου επείγουσας φροντίδας με την συνεργασία όλων των αρμοδίων,

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις που συνοδεύουν τις επείγουσες

καταστάσεις υγείας και β) η παροχή περιβάλλοντος η οποία συμβάλει στην θεραπεία ή το θάνατο με

αξιοπρέπεια αντιμετωπίζοντας τις επείγουσες περιπτώσεις και προλαμβάνοντας τις επιπλοκές.

Οι φοιτητές του ΠΑΔΑ, εκτός των ανωτέρω, παρακολούθησαν αρχικά στο αμφιθέατρο του ΓΝΑ ΚΑΤ την

Ημερίδα: «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΚΑΡΠΑ-ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ), η οποία έλαβε χώρα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου

Υγείας», με επιμέρους θέματα όπως την εκτίμηση βαρύτητας της κατάστασης του ασθενούς χωρίς

αισθήσεις και την εξασφάλιση του αεραγωγού, την απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή), τις

πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση θύματος που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή/ΚΑΡΠΑ, την διαχείριση του θύματος από πνιγμό, την διαχείριση ασθενούς που εκδηλώνει επιληπτική κρίση, την περίπτωση ασθενούς που έχει υποστεί αλλεργικό σοκ καθώς επίσης και την αντιμετώπιση ασθενούς με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Image

Εν συνεχεία παρακολούθησαν επίδειξη εκτέλεσης υπερηχογραφικών εξετάσεων στη Μονάδα

Υπερηχογραφίας αλλά και την διαχείριση των ασθενών στους επιμέρους χώρους των εξεταστηρίων του

τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών και στη Μονάδα Αναζωογόνησης, με ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν με την αγαστή συνεργασία της Διευθύντριας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ ΚΑΤ, κυρίας Καλογριδάκη Μαρίνας MD, MSc, PHDc, Αναισθησιολόγος/Επειγοντολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ ΚΑΤ,

Διοικητικά και Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Τ.Ε.Π. ΓΝΑ ΚΑΤ, Επιστημονική Συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ιπτάμενη

Ιατρός ΕΚΑΒ, Μετεκπαιδευθείσα στην Υπερβαρική Ιατρική, Course Director/Instructor ERC: BLS/ILS/ALS,BIC,

National Medical Director EPC, Instructor NAEMT: TCCC/PHTLS/AHDR/TFR/Bcon/IC, Instructor American

College of Surgeon: ATLS, Instructor ALSG: APLS/PLS/GIC, Instructor NMIOTC COURSE NATO.

Ακολούθως υπήρξε συνεργασία και με τους Ιατρούς της Μονάδας Υπερηχογραφίας και συγκεκριμένα

με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας Υπερηχογραφίας του Ακτινολογικού Τμήματος ΓΝΑ ΚΑΤ κύριο

Θεοδωράκη Ιωάννη Επιμελητή Α΄, PhD, MD, MSc ΕΚΠΑ, αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό σε συνεργασία

και με τον κύριο Κρασαδάκη Χρήστο, MD, DMD, MSc «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, OMFS, RTI First Aid Instructor, Ιατρό Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

Χειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ, με τους φοιτητές του ΠΑΔΑ.

Η επίσκεψη αυτή ήταν πολύ ωφέλιμη και εποικοδομητική για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής, οι οποίοι παρακολούθησαν σε πρώτο χρόνο και σε συνθήκες κανονικής δραστηριότητας

στα πλαίσια της Γενικής Εφημερίας του ΓΝΑ ΚΑΤ την εκτέλεση εξετάσεων σε ασθενείς βαρέως πάσχοντες και σε ασθενείς που έχρηζαν εξέτασης υπερηχογραφήματος ή άλλες επείγουσες εξετάσεις, λόγω του ότι είχαν υποστεί βαριές σωματικές κακώσεις από τροχαία ατυχήματα ή πτώσεις από ύψος.

Image

Πραγματοποιήθηκε επίδειξη εξετάσεων υπερηχογραφημάτων όπου παρακολούθησαν στη Μονάδα Υπερηχοτομογραφίας του ΓΝΑ ΚΑΤ, όπως F.A.S.T. Ultrasound F.A.S.T.: Focused Assessment with Sonography for Trauma (Επικεντρωμένη Εκτίμηση με Υπερηχοτομογραφία για το Τραύμα) καθώς και οσχέου σε πραγματικό χρόνο, επείγοντα περιστατικά που έχρηζαν άμεσης υπερηχογραφικής αξιολόγησης όπου και διεκπεραιώθηκαν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν ο ασθενής είχε περισφιγμένη βουβωνοσχεοκήλη, ή ορχεοεπιδιδυμίτιδα, ή συστροφή όρχεως από την υπερηχογραφική εξέταση του οσχέου, καθώς ο ασθενής τελικά είχε υδροκήλη και αρχόμενη πυοκήλη. Εν κατακλείδι οι φοιτητές που παρακολούθησαν δεν είχαν ανάλογη εμπειρία στο παρελθόν η οποία συνέβαλε στην άμεση διαγνωστική διαλεύκανση όλων των επειγουσών καταστάσεων.

Οι φοιτητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθότι έμειναν όλοι ευχαριστημένοι από την εκπαίδευση που

αποκόμισαν και αποχώρησαν ενθουσιασμένοι διότι δεν είχαν παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν. Θεώρησαν

αξιέπαινη την πρωτοβουλία της κυρίας Σταματοπούλου Ελένης να διοργανώσει αυτή την εκπαιδευτική

επίσκεψη, η οποία απέβη πολύ χρήσιμη και για την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Όλοι οι

φοιτητές εξέφρασαν την επιθυμία τους να επαναλάβουν στο προσεχές μέλλον μία ανάλογη επίσκεψη όπως

αυτή.

Image

Ευχαριστούμε το Διευθυντή του Εργαστηρίου της Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας

Διατροφής, Καθηγητή κύριο Χανιώτη Δημήτριο και Πρόεδρο Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Σχολής

Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, τη Διοίκηση του ΓΝΑ ΚΑΤ στην συμβολή τους για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης καθώς και την Νοσηλευτική Διεύθυνση του ΓΝΑ ΚΑΤ.

