Διέρρηξε επιχείρηση και συνελήφθη με 7.200 ευρώ πριν μπει στο πλοίο

Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε επιχείρηση στη Μήλο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος παραβίασε την επιχείρηση τη νύχτα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και αφαίρεσε χρήματα. Έπειτα από άμεσες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, προκειμένου να διαφύγει από το νησί. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 7.202,90 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και έντεκα μηνών για παρόμοια υπόθεση.

Ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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