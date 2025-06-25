Αλκοόλ και τιμόνι: Ο συνδυασμός που σκοτώνει - "Εκτόξευση" των παραβάσεων το 2025

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν είναι απλώς μια παράβαση, είναι μια απόφαση που κρύβει μέσα της την πιθανότητα της τραγωδίας.

Στους δρόμους της, η Αττική καταγράφει μια ανησυχητική επανάληψη: ολοένα και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν να καθίσουν πίσω από το τιμόνι θολωμένοι, με τις συνέπειες να καταγράφονται όχι μόνο στα δελτία της Τροχαίας, αλλά και στη συνείδηση μιας κοινωνίας, που συχνά αγνοεί συνειδητά το κόστος.

Αλκοόλ και τιμόνι: Θανατηφόρος συνδυασμός - "Εκτόξευση" των παραβάσεων το 2025

Τα αριθμητικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2025 δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Οι παραβάσεις εκτοξεύονται, τα ποσοστά καταγράφουν ανησυχητικές κορυφώσεις και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναγκάζονται να εντείνουν την παρουσία τους.

Τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς και να αναδείξουν την αθέατη όψη ενός προβλήματος που επιμένει και επιδεινώνεται. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025, η Αττική κατέγραψε σημαντική αύξηση στον αριθμό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και το γενικότερο εθνικό πλαίσιο.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας Αττικής καταδεικνύουν μια έντονη μεταβολή από τον Φεβρουάριο και μετά, με τον Μάρτιο και τον Μάιο να παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Συγκεκριμένα, το πρώτο δίμηνο του έτους οι παραβάσεις ήταν συγκριτικά περιορισμένες (215 τον Ιανουάριο και 138 τον Φεβρουάριο), ωστόσο ήδη τον Μάρτιο υπήρξε εκρηκτική αύξηση, της τάξης του 609%, με 978 περιπτώσεις. Αν και ακολούθησε μια σχετική μείωση τον Απρίλιο (712 παραβάσεις), ο Μάιος ανέβασε ξανά τον δείκτη σε 1.054, το υψηλότερο σημείο του πενταμήνου.

Αυτή η εικόνα διαφοροποιείται από την πανελλαδική τάση, όπου καταγράφεται μια ήπια αύξηση της τάξης του 3,4% στον ημερήσιο μέσο όρο παραβάσεων από το 2024 στο πρώτο τετράμηνο του 2025 (από 89 σε 92 παραβάσεις ανά ημέρα). Ωστόσο, το γεγονός ότι σε πανεθνικό επίπεδο ο απόλυτος αριθμός καταληφθέντων οδηγών υπό μέθη μειώνεται σταδιακά από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο υποδηλώνει διαφοροποιημένη συμπεριφορά στην Αττική, πιθανόν λόγω εντατικότερων ελέγχων ή τοπικών κοινωνικών παραγόντων.

Η τάση στην Αττική

Η αύξηση στην Αττική μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από διάφορες παραμέτρους. Πρώτον, η ενίσχυση των δυνάμεων της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και η πραγματοποίηση στοχευμένων επιχειρήσεων έχουν πιθανώς αυξήσει το εύρος και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Ενα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ειδική επιχείρηση που διεξήχθη από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου 2025, οπότε σε 7.983 ελέγχους εντοπίστηκαν 166 οδηγοί υπό την επήρεια μέθης, αντιστοιχώντας σε ποσοστό παραβατικότητας πάνω από 2%, υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου.

Επιπλέον, εποχικοί παράγοντες, όπως οι εορταστικές περίοδοι (Απόκριες, Πάσχα), αλλά και η έναρξη της θερινής περιόδου, πιθανώς συνέβαλαν στην αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ και, κατ’ επέκταση, στις παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρειά του.

Τέλος, οι κοινωνικές συνήθειες και οι μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μπορεί να διαφέρουν από την υπόλοιπη χώρα, διαμορφώνοντας μια ιδιότυπη τοπική πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση στον αριθμό των παραβάσεων εγείρει ανησυχίες, τα στοιχεία δεν δείχνουν αντίστοιχη αύξηση στα θανατηφόρα ή σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει βελτιωμένη αποτρεπτική δράση των ελέγχων ή καλύτερη συμμόρφωση σε κρίσιμες στιγμές. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση.

Συνολικά, η τάση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων, ευαισθητοποίηση των οδηγών και δράσεις πρόληψης που θα περιορίσουν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία παραμένει μια από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων και απωλειών ζωών στην Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Παραπολιτικά