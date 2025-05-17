Αγίου Πνεύματος 2025: Πότε είναι φέτος - Ποιοι δεν εργάζονται
Αγιο Πνεύμα
clock 21:09 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η εορτή του Αγίου Πνεύματοςτο 2025 πέφτει τη Δευτέρα 9 Ιουνίου, με τους Έλληνες να περιμένουν πως και πως αυτή τη μέρα για να κάνουν κάποια απόδραση στα νησιά.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι για ποιους η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία και πώς πληρώνονται.

Αγίου Πνεύματος 2025: Τι ισχύει για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκτός αν έχει καθιερωθεί διαφορετικά με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή κατ’ έθιμο.

Αντίθετα, θεσμοθετημένη αργία είναι για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και για τραπεζοϋπαλλήλους και εργαζόμενους σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.

Αγιο Πνευμα Αργια
