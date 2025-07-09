Τέσσερα χρόνια ΔΕΗ blue: «Οδηγεί» το μέλλον της ηλεκτροκίνησης συμβάλλοντας σημαντικά στην μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα

Τέσσερα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και επένδυσης στις πράσινες μετακινήσεις συμπληρώνει η ΔΕΗ blue, έχοντας δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη εμπειρία φόρτισης για τα μέλη της. Με στρατηγική δέσμευση για βιώσιμη κινητικότητα και επενδύσεις σε καινοτόμες υπηρεσίες, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της, να βελτιώνει την εμπειρία φόρτισης και να διαμορφώνει ένα καλύτερο, πιο «πράσινο» μέλλον στις μετακινήσεις.

Με αφορμή τα τέταρτα γενέθλιά της, η ΔΕΗ blue κληρώνει 100 ψηφιακά vouchers των 50 kWh σε υφιστάμενα και νέα μέλη της εφαρμογής PPC blue, ενώ παράλληλα, συνεχίζει προωθητικές δράσεις που επιβραβεύουν τη σταθερή προτίμηση των οδηγών στο δίκτυο της ΔΕΗ blue.

Η ΔΕΗ blue ενισχύει διαρκώς τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, με όραμα τη βιώσιμη κινητικότητα, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Οι οδηγοί που επέλεξαν το δημόσιο δίκτυο φορτιστών ΔΕΗ blue για να φορτίσουν τα οχήματά τους συνέβαλαν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος μέσα από την εξοικονόμηση 6,9 μεγατόνων CO2 τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Image

Ανάπτυξη δικτύου σε πάνω από 2.800 σημεία φόρτισης πανελλαδικά

Το δίκτυο δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 2.800 σημεία φόρτισης σε πάνω από 770 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα με περισσότερες από 400 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC.

Η ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει 36 ΔΕΗ blue Hubs, που λειτουργούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, με χαρακτηριστικότερο το Hub στο Top Parks στην Πάτρα, συνολικής ισχύος άνω του 1,2 MW. Οι υποδομές των ΔΕΗ blue Hubs πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.

Image

Δυναμική παρουσία στη Ρουμανία

Η ΔΕΗ επεκτείνεται και εκτός συνόρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας περισσότερα από 700 σημεία φόρτισης στη Ρουμανία. Με την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας να συνοδεύεται από επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, η PPC blue συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, ενισχύοντας τον διασυνοριακό χαρακτήρα του δικτύου φόρτισης.

Ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης σε σπίτι και εργασία

Η ΔΕΗ blue παρέχει εξατομικευμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Οι επιτοίχιοι φορτιστές, με ισχύ από 7,4kW έως 22kW, συνδέονται μέσω WiFi και Bluetooth με την εφαρμογή PPC blue και επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν και να προγραμματίζουν τις φορτίσεις τους, ενώ ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών.

Η ΔΕΗ blue προσφέρει, επίσης, ολοκληρωμένες ιδιωτικές λύσεις φόρτισης για επιχειρήσεις που προχωρούν στον εξηλεκτρισμό του στόλου τους. Δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό και τα στελέχη να φορτίζουν εύκολα και με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα, η ΔΕΗ blue καλύπτει πλήρως τις ανάγκες δημόσιας φόρτισης εταιρικών στόλων, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας εταιρικού λογαριασμού με πρόσβαση σε όλο το δίκτυο φόρτισης ΔΕΗ blue. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από συγκεντρωτικές αναφορές φόρτισης και τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας απόλυτο έλεγχο και διαφάνεια στο κόστος και τη χρήση.

Image

Αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία με την εφαρμογή PPC blue

Η ανανεωμένη εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη σε iOS και Android, δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να κάνουν κράτηση ταχυφορτιστή, να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, καθώς επίσης να φορτίζουν, αλλά και να απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα, όπως το Re charge | Re ward.

Οι οδηγοί μπορούν να προγραμματίζουν τα επόμενα ταξίδια τους μέσα από την υπηρεσία PPC blueTrips που διαθέτει και προτεινόμενους προορισμούς ταξιδιών βάσει του μεγαλύτερου δικτύου δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue στην Ελλάδα και του δικτύου PPC blue στη Ρουμανία.