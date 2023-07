Νομικές σπουδές και ευκαιρίες καριέρας στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα

Ανήκει στη λίστα με τις περισσότερο «παραδοσιακές» επιστήμες, ωστόσο, μέχρι σήμερα παραμένει κορυφαία επιλογή σε επίπεδο σπουδών, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και δη, καριέρας και εξέλιξης. Ο λόγος, φυσικά, για την επιστήμη της Νομικής.

Πράγματι, τη δεκαετία που διανύουμε η Νομική επιστήμη συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πλέον δημοφιλείς επιλογές σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο και το σίγουρο είναι πως δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά, για να κατανοήσουμε το γιατί. Διότι η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι σύγχρονοι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ασκήσουν το νομικό επάγγελμα, σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και δη, στην ψηφιακή εποχή.

Από τις ευκαιρίες καριέρας στο διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό

Η αλήθεια είναι πως η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί σήμερα μία άκρως δημοφιλής και αξιόπιστη επιλογή για τους νέους και τις νέες που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα -και όχι μόνο.

Από καριέρα στη μάχιμη δικηγορία μέχρι μια εναλλακτική σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα, την εγκληματολογία, την πολιτική, τη δημοσιογραφία και τη διοίκηση: Τα μονοπάτια τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν όσοι επιλέξουν τη Νομική Σχολή του EUC είναι πολλά. Το ίδιο και οι ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες, μιας και το Πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της απασχολησιμότητας.

Ωστόσο, οι επιλογές και οι δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν αποτελούν τα μοναδικά στοιχεία που κάνουν τη Νομική Σχολή να ξεχωρίζει. Γιατί σε ό,τι αφορά στη Νομική επιστήμη στο EUC, το ακαδημαϊκό προσωπικό κάνει τη διαφορά, αφού αποτελείται από διδάσκοντες με «πλούσιο» ερευνητικό και συγγραφικό έργο και εκπαίδευση σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Ακαδημαϊκούς, που διαπρέπουν στο στίβο της δικηγορίας, προσφέρουν την εμπειρία τους ως ειδικοί εμπειρογνώμονες σε συμβούλια, παρατηρητήρια και επιτροπές στην Κύπρο, Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου.

Σε τι βαθμό μπορεί όμως η Νομική επιστήμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής μας και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες καριέρας σε εκείνους και εκείνες που την επιλέγουν;

Για την ίδια τη Δρ Μάρκου, Επ. Καθ. Νομικής Σχολής και μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Οικονομία των Διαδικτυακών Πλατφορμών της ΕΕ, «το δίκαιο αναγκαστικά εξελίσσεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά ή και καινοτόμα ζητήματα δικαίου σε διάφορους κλάδους, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, η προστασία του καταναλωτή και η προστασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία αναλύονται από αριθμό ξένων και ντόπιων νομικών επιστημόνων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου». Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι συνεπώς το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται πίσω από το διεθνές συνέδριο «REDA: Regulation and Enforcement in the Digital Era», ένα σημαντικό συνέδριο που έχει ως στόχο την προώθηση της νομικής γνώσης στην εποχή του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Image

Δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη εντός και εκτός συνόρων

Σε κάθε περίπτωση, οι σπουδές στη Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου -όπως προκύπτει και από στοιχεία που αφορούν στους απόφοιτους της σχολής- προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να αναφέρουμε απλώς ότι τα προγράμματα της Νομικής Σχολής του EUC είναι αναγνωρισμένα σε Κύπρο και Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ οι φοιτητές έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κινητικότητας σε Νομικές σχολές Πανεπιστημίων που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όλα αυτά ενώ μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι σπουδές μπορούν να συνεχιστούν σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, το Ποινικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο ή ένα διδακτορικό στο Δίκαιο.

Σημαντικές ευκαιρίες καριέρας, εξέλιξης και πρακτικής άσκησης, σύγχρονα και «πλούσια» προγράμματα σπουδών, διαλέξεις από εξέχουσες προσωπικότητες του νομικού κόσμου και πάνω από όλα, έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για το έργο του και προσφέρει στους σπουδαστές πολύτιμες γνώσεις, δίνοντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις της πρακτικής εφαρμογής της Νομικής, στη νέα πραγματικότητα.

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν το γιατί σε ό,τι αφορά στις σπουδές στη Νομική σήμερα, δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε ή να κοιτάξουμε μακριά για να ανακαλύψουμε τα παραδείγματα που κάνουν τη διαφορά και έχουν αναδείξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε έναν σημαντικό εκπαιδευτικό προορισμό, για όσους θέλουν να αποκτήσουν γερές βάσεις στον κόσμο της Νομικής και μάλιστα, με τον πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο [email protected] και στο 00357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2 Οκτωβρίου 2023