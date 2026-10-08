CrediaBank: Μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία στις καταθέσεις

Η Fitch αποδίδει στην CrediaBank μακροπρόθεσμη αξιολόγηση BB με θετικές προοπτικές, ενώ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων διαμορφώνεται σε BB+, μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Η θετική προοπτική αποδίδεται από τον οίκο αξιολόγησης όταν υπάρχει υψηλή πιθανότητα αναβάθμισης στο εγγύς μέλλον.

Η πρώτη αξιολόγηση της Fitch αποτυπώνει τη σημαντική αλλαγή του πιστοληπτικού προφίλ της CrediaBank μετά την εξυγίανση του ισολογισμού και την ενίσχυση των κεφαλαίων της. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η αξιολόγηση των καταθέσεων τοποθετείται ήδη στο BB+, μόλις μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία, με θετικές προοπτικές για τη συνολική αξιολόγηση της τράπεζας.

Τα βασικά σημεία της αξιολόγησης της Fitch Fitch Ratings

Η αξιολόγηση αποτυπώνει τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ενεργητικού, την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επαρκή κεφαλαιακή θέση μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Η Fitch επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα και η επιτυχής ενσωμάτωση της HSBC Malta μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω το επιχειρηματικό προφίλ της CrediaBank.

Οι θετικές προοπτικές συνδέονται με την εκτίμηση ότι η παραγωγή κερδών στην Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνεται, καθώς αυξάνονται οι επιχειρηματικοί όγκοι. Παράλληλα, η Fitch αναμένει σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού προφίλ μετά την απόκτηση της HSBC Malta και θεωρεί ότι οι κίνδυνοι εκτέλεσης της συναλλαγής μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς. Η ποιότητα ενεργητικού αναμένεται επίσης να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή.

Η απόκτηση της HSBC Malta έχει κομβική σημασία για τη μεσοπρόθεσμη πιστοληπτική εικόνα της CrediaBank . Σύμφωνα με τη Fitch, η συναλλαγή αναμένεται να: αυξήσει σημαντικά την κλίμακα του Ομίλου, ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση, στηρίξει την παραγωγή κερδών, βελτιώσει το προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας, χάρη στην υψηλή ρευστότητα και το ισχυρότερο μείγμα καταθέσεων της HSBC Malta. Η Fitch εκτιμά παράλληλα ότι οι κίνδυνοι εκτέλεσης της συναλλαγής μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς.

Η Fitch καταγράφει επίσης σαφή βελτίωση στην κερδοφορία . Τα λειτουργικά κέρδη ως ποσοστό των σταθμισμένων για κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον οίκο να προβλέπει περαιτέρω άνοδο στο 3% το 2027 και στο 3,5% το 2028, με στήριξη από την ανάπτυξη των εργασιών και τη συμβολή των εξαγορών της HSBC Malta και της Ευρώπη Holdings. Η Fitch αναμένει επίσης βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας από τη μεγαλύτερη κλίμακα και τις συνέργειες των εξαγορών.

Στο κεφαλαιακό σκέλος, η Fitch σημειώνει ότι ο δείκτης CET1 έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και εκτιμά ότι τα κεφαλαιακά επίπεδα θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά την περίοδο 2026–2028, παρά τη σημαντική προβλεπόμενη ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου. Στην ποιότητα ενεργητικού, ο οίκος αναγνωρίζει την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και προβλέπει σταθερή εικόνα τα επόμενα χρόνια.

Για περαιτέρω αναβάθμιση, η Fitch θέτει ως βασικές προϋποθέσεις την επιτυχή ενσωμάτωση της HSBC Malta, τη συνέχιση της υγιούς ανάπτυξης και διαφοροποίησης στην Ελλάδα, τη διατήρηση του CET1 τουλάχιστον στο 14%, τη σταθερή ποιότητα ενεργητικού και τη διατηρήσιμη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η αξιολόγηση των καταθέσεων θα μπορούσε επίσης να αναβαθμιστεί κατά μία βαθμίδα, υπό συγκεκριμένες κανονιστικές προϋποθέσεις.

Για λόγους σύγκρισης με τη Moody’s, η βασική αξιολόγηση της Fitch βρίσκεται μία βαθμίδα υψηλότερα, ενώ οι προοπτικές είναι θετικές, έναντι σταθερών από τη Moody’s. Η αξιολόγηση των καταθέσεων βρίσκεται και στους δύο οίκους μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Η αξιολόγηση της Fitch αποδεικνύει τη μετάβαση της CrediaBank από τη φάση της αποκατάστασης του ισολογισμού σε μια περίοδο ταχύτερης ανάπτυξης, υψηλότερης κερδοφορίας και μεγαλύτερης κλίμακας. Η θετική προοπτική της Fitch αποτυπώνει αυτή την κατεύθυνση και αφήνει ανοικτό το περιθώριο περαιτέρω πιστοληπτικής αναβάθμισης το επόμενο διάστημα, εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου και των επόμενων στρατηγικών βημάτων.

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