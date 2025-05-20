Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για την ενίσχυση του νοσοκομείου

Θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη και τον Αναπληρωτή Διοικητή Στέλιο Κτενιαδάκη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη στήριξης και αναβάθμισης του ΠΑΓΝΗ, ε-νός από τους σημαντικότερους πυλώνες του δημόσιου συστήματος υγείας στην Κρήτη, με έμφαση στα νέα έργα και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενί-σχυση της υγειονομικής φροντίδας προς τους πολίτες.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και τα νοσοκομεία του νησιού, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την υλοποίηση παρεμβάσεων που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη.

