Κλειστό τις επόμενες ημέρες το ΚΕΠ Σητείας

Κλειστό θα παραμείνει το ΚΕΠ του Δήμου Σητείας, Πέμπτη 4, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουλίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης στο χώρο.

Ο Δήμος Σητείας υλοποιώντας το πρόγραμμα "Further modernization of Public Administration's One - Stop Shops", που αφορά την αναβάθμιση των ΚΕΠ όλης της χώρας, προχωράει στην υλοποίηση του έργου με την πλήρη ανακαίνιση του χώρου, βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών αλλά και την αντικατάσταση - αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 59.265,25.

Δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δημότη, ο Δήμος Σητείας αξιοποιεί προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης της καθημερινότητας του μέσα σε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό περιβάλλον με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες .

Προσωρινά η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

