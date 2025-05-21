Δήμος Πλατανιά: Συνεδρίασε η Πολιτική προστασία ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Στο πλαίσιο της έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, o Δήμος Πλατανιά, πραγματοποίησε σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πλατανιά (Σ.Τ.Ο.), την Τρίτη 20 Μαίου 2025, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου στο ΜΑΛΕΜΕ με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών Πυρκαγιών ή άλλων ακραίων φαινομένων”.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συνεδρίασε με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και τοπικών προέδρων, ώστε όλοι να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας.

Στην συνεδρίαση, ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ανέφερε την επικαιροποίηση των Γενικών σχεδίων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την Αντιμετώπιση κινδύνων από τις πυρκαγιές και άλλων ακραίων φαινομένων ενω ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας, κ. Κουτσαυτάκης Αρτέμιος, επισήμανε το αυστηρότερο σύστημα ελέγχου με επιβολή προστίμων για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Ο νέος διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νομού Χανίων, κ. Αργύρης Ρεγκας και οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ά Σταθμού Χανίων και Κισσάμου απεύθυναν ιδιαίτερες οδηγίες και συστάσεις στους Πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πλατανιά, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν δηλώνοντας την ετοιμότητα τους.

Λόγω των καιρικών συνθήκων, σημειώθηκε ότι με απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δόθηκε παράταση έως τις 15 Ιουνίου 2025 για την υποχρεωτική δήλωση και τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 4662/2020 και Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων). Σε συνεργασία με όλους τους φορείς, ο Δήμος Πλατανιά λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα και είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών Πυρκαγιών ή άλλων ακραίων φαινομένων” και παράλληλα καλεί όλους τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί και να συντηρούν καθαρά τα οικόπεδα τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

