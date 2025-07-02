Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: Επίθεση από τον συνδυασμό "Λασιθιώτικο Κάλεσμα" για το Δικταίον Άντρο

Σκληρή επίθεση από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Λασιθιώτικο Κάλεσμα", Γιάννη Στεφανάκη στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αναφορικά με τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, μεταξύ άλλων των εργασιών συντήρησης στο Δικταίο Άντρον αλλά και θέματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:

Προς Δημοτική αρχή Οροπεδίου Λασιθίου:

Επειδή όλοι έχουμε πλέον αντιληφθεί, την δυσκολία σας να απαντήσετε όταν σας θέτουν πολλά ερωτήματα, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις σας άθελά σας ή μη, να είναι τόσο ασαφές που αποπροσανατολίζουν αντί να διευκρινίζουν τα θέματα, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια ως αντιπολίτευση να αποσπάμε τουλάχιστον μια πληροφορία την φορά ώστε να σας διευκολύνουμε.

Πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο Δικταίον Άντρον;

Δεν τολμάμε προς το παρόν, να ρωτήσουμε πότε θα ολοκληρωθούν.

Ο Λασιθιώτης απαιτεί να μάθει πότε και εάν θα επέλθει η κανονικότητα στο Λασίθι. Μετά από 1,5 χρόνο διακυβέρνησής σας, έχουμε όλοι αρχίσει να αγχωνόμαστε για τα αυτονόητα.

Επίσης συμβουλευτικά, πρέπει να σας θυμίσει επιτέλους κάποιος ότι :

α) δεν βρίσκεστε σε προεκλογική περίοδο,

β) δεν είστε αντιπολίτευση.

γ) ο δήμος δεν διοικείται από τα καφενεία.

Έχετε όλη την ευθύνη του Δήμου και η κατάσταση που επικρατεί είναι η δυσκολότερη που διανύει ο τόπος μας στην νεότερη ιστορία του. Τα θέματα που προκύπτουν αφορούν το μέλλον του Δήμου, την βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Το ζήτημα έχει δημιουργήσει ανησυχίες και σενάρια σχεδίου ερημοποίησης του τόπου, προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Παρακαλώ μην τολμήσετε να μεταφέρετε το θέμα σε παρατάξεις και επικεφαλής. Αυτά δεν αφορούν κανέναν πλέον.

