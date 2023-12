Δήμος Μινώα Πεδιάδος: Tην Τετάρτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αρκαλοχώρι

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Mανώλης Φραγκάκης και οι φορείς του Αρκαλοχωρίου, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να δώσουν όλοι μαζί το έναυσμα της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Τα δρώμενα την ημέρα της φωταγώγησης ξεκινούν από τις 19.00 και ολοκληρώνονται στις 21:00 με στόχο να δώσουν χαρά και να ψυχαγωγήσουν τους παρευρισκόμενους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

19:20: Χριστουγεννιάτικα Δεντράκια (Σχολή χορού «Χοροέκφραση»)

19:30: Χριστουγεννιάτικο δρώμενο «Πιστεύεις;» και χριστουγεννιάτικα τραγούδια (ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου)

19:45: The magic of the night (Rise up Health & Fitness)

19.55: Η ομάδα ελληνικού παραδοσιακού χορού με δασκάλα χορού την Μαργαρίτα Βεριγάκη (Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου)

20:10: Χριστουγεννιάτικα τραγούδια (Χορωδία του 2ου Δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου)

20:30: Φωταγώγηση.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν:

-Οι σπουδαστές της Π.ΕΠΑΣ. Μαθητείας, Τμήμα Μαγειρικής Τέχνης με χριστουγεννιάτικες γεύσεις

-Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου με κέρασμα

Στον χώρο θα υπάρχουν σπιτάκια με μπαζαρ των σχολείων Αρκαλοχωρίου (3ο Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός, 1ο Δημοτικό σχολείο, 2ο Δημοτικό σχολείο, Ειδικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο)

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσουν ανάλογες αξιόλογες δραστηριότητες και δρώμενα για τα παιδιά το επόμενο διάστημα.

Τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με τους φορείς του Αρκαλοχωρίου.

