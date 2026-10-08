Δήμος Ανωγείων: Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης στα Σίσαρχα

Ο Δήμος Ανωγείων ενημερώνει τους δημότες και ιδίως τους κατοίκους του οικισμού Σισάρχων, ότι έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες των τελευταίων ημερών, το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής των Σισάρχων υπέστη ολική καταστροφή σε μεγάλο τμήμα του.

Οι εργασίες για την επισκευή του δικτύου προγραμματίζονται να ξεκινήσουν άμεσα και μέχρι να ολοκληρωθούν και να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, η υδροδότηση του οικισμού θα γίνεται με μεταφορά νερού με βυτιοφόρο.

Προς διευκόλυνση όλων των παραπάνω, παρακαλείσθε για την όσο το δυνατόν ορθότερη διαχείριση του νερού.

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