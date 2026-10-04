Αλέξης Καλοκαιρινός: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Περιλαμβάνει αναφορές σε όλα τα κρίσιμα θέματα της εβδομάδας και επίσης: 1) το "ευχαριστώ" για τις ευχές για καλή ανάρρωση, έπειτα από τη μικρή «περιπέτεια» που είχε την περασμένη Δευτέρα και προς την καρδιολογική κλινική του ΠαΓΝΗ και 2) Την είδηση της σύσκεψης για την καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών της Επιτελικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων σήμερα (Κυριακή) το μεσημέρι στη Λότζια.

Η σύσκεψη προετοιμάζει τη συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας αύριο (Δευτέρα) στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, για την αποτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό της αποκατάστασής τους.

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