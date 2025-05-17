Τελικός Κυπέλλου: Ο Μπούσης αποθεώνει τον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ (φωτο-βίντεο)

Πενήντα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικου, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, συνοδευόμενος από το γιό του Δημήτρη, πέρασε μπροστά από τις θύρες των οπαδών της ομάδας του και τους χειροκρότησε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσει για τη συγκλονιστική συνπαράσταση τους.

Κάτι που έκανε νωρίτερα και δημοσίως στην κάμερα της COSMOTE: «Καλή τύχη στους παίκτες μας! Θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε περήφανους. Ευχαριστώ έναν προς έναν όλους όσους ήρθαν και στηρίζουν την ομάδα. Πάμε να πάρουμε το Κύπελλο!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελικός Κυπέλλου: Η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (φωτο-βίντεο)