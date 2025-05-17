ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 20:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τελικός Κυπέλλου: Ο Μπούσης αποθεώνει τον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ (φωτο-βίντεο)
μπουσης
clock 19:19 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πενήντα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικου, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, συνοδευόμενος από το γιό του Δημήτρη,  πέρασε μπροστά από τις θύρες των οπαδών της ομάδας του και τους χειροκρότησε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσει για τη συγκλονιστική συνπαράσταση τους.

Κάτι που έκανε νωρίτερα και δημοσίως στην κάμερα της COSMOTE: «Καλή τύχη στους παίκτες μας! Θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε περήφανους. Ευχαριστώ έναν προς έναν όλους όσους ήρθαν και στηρίζουν την ομάδα. Πάμε να πάρουμε το Κύπελλο!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελικός Κυπέλλου: Η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (φωτο-βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μιχάλης Μπούσης Οφη Φίλαθλοι Τελικός Κυπέλλου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis