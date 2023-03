Super League: Το Σάββατο (18/3-17:30) το ΟΦΗ-Λεβαδειακός - Το πρόγραμμα των Play Off και Play Out

Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 4 πρώτων αγωνιστικών των Play Off και των 3 πρώτων αγωνιστικών των Play Out. Ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί το Σάββατο (18/3-17:30) τον Λεβαδειακό για την πρώτη αγωνιστική των Play Out.

Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα γίνει την Κυριακή (19/3) στις 21:30. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρχε ερωτηματικό το πότε θα γίνει, μιας και την ίδια μέρα για τις 19:15 είναι προγραμματισμένο το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για τη Basket League στο ΟΑΚΑ.

Απομένει να δούμε, αν θα γίνει κάποια αλλαγή στο μπασκετικό ντέρμπι ή αν θα παραμείνει έως έχει, παρότι η αστυνομία έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 4 πρώτων αγωνιστικών των Play Off:

Image

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 3 πρώτων αγωνιστικών των Play Out:

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε ο θρυλικός Μίμης Παπαϊωάννου

ΕΠΟ: Επιστροφή Φορτούνη στην Εθνική