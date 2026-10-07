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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: O Κόκκινος διαιτητής στο ΑΕΚ-ΟΦΗ, Ισπανός στο ντέρμπι των αιωνίων

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
clock 14:34 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Κόκκινος του συνδέσμου Χαλκιδικής ορίστηκε να διευθύνει τη Σαββατιάτικη (10/10-19:30) εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει ματς της Κρητικής ομάδας, καθώς είχε διευθύνει την περυσινη αναμέτρηση Άρης-ΟΦΗ 3-1για τα πλέι οφ.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής (11/10 -21:00), Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Ισπανός Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ.

Κρητική παρουσία υπάρχει και στους ορισμούς της αγωνιστικής. Ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος, έχοντας μάλιστα δεύτερο βοηθό τον επίσης της ΕΠΣΛ, Γιώργο Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο ορίστηκε δεύτερος βοηθός στο Αρης-Βόλος.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

19:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας), Βαλιώτης (Λάρισας)

4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κάτοικος (Αθηνών)

Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)

4ος: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00 Ηρακλής-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος: Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)

VAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

AVAR: Κατόπης (Σάμου)

Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Αρμακόλας (Κυκλάδων)

4ος: Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)

AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)

Παρατηρητής: Κύρκος (Θεσπρωτίας)

19:00 Αρης-Βόλος

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας), Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Παρατηρητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ερνάντεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Πέρεθ (Ισπανία), Αγκιλάρ (Ισπανία)

4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Γκόμεθ (Ισπανία)

AVAR: Τόκα (Ισπανία)

Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (ΕΠΟ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 ΠΑΟΚ-Καλαμάτα

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Τσολακίδης (Αθηνών)

4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Παρατηρητής: Γαβριηλίδης (Θράκης)

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