Super League: O Κόκκινος διαιτητής στο ΑΕΚ-ΟΦΗ, Ισπανός στο ντέρμπι των αιωνίων

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Ο Γιώργος Κόκκινος του συνδέσμου Χαλκιδικής ορίστηκε να διευθύνει τη Σαββατιάτικη (10/10-19:30) εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει ματς της Κρητικής ομάδας, καθώς είχε διευθύνει την περυσινη αναμέτρηση Άρης-ΟΦΗ 3-1για τα πλέι οφ.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής (11/10 -21:00), Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Ισπανός Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ.

Κρητική παρουσία υπάρχει και στους ορισμούς της αγωνιστικής. Ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος, έχοντας μάλιστα δεύτερο βοηθό τον επίσης της ΕΠΣΛ, Γιώργο Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο ορίστηκε δεύτερος βοηθός στο Αρης-Βόλος.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

19:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ



Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)



Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας), Βαλιώτης (Λάρισας)



4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



AVAR: Κάτοικος (Αθηνών)



Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος



Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)



Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)



4ος: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)



VAR: Πουλικίδης (Δράμας)



AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)



Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00 Ηρακλής-Λεβαδειακός



Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)



Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)



4ος: Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)



VAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)



AVAR: Κατόπης (Σάμου)



Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός



Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)



Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Αρμακόλας (Κυκλάδων)



4ος: Κατοίκος (Αθηνών)



VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)



AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)



Παρατηρητής: Κύρκος (Θεσπρωτίας)

19:00 Αρης-Βόλος



Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)



Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας), Παπαδάκης (Ηρακλείου)



4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)



VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)



Παρατηρητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός



Διαιτητής: Ερνάντεθ (Ισπανία)



Βοηθοί: Πέρεθ (Ισπανία), Αγκιλάρ (Ισπανία)



4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)



VAR: Γκόμεθ (Ισπανία)



AVAR: Τόκα (Ισπανία)



Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (ΕΠΟ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 ΠΑΟΚ-Καλαμάτα



Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Τσολακίδης (Αθηνών)



4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



AVAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)



Παρατηρητής: Γαβριηλίδης (Θράκης)

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