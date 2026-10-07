Super League: O Κόκκινος διαιτητής στο ΑΕΚ-ΟΦΗ, Ισπανός στο ντέρμπι των αιωνίων

Ο Γιώργος Κόκκινος του συνδέσμου Χαλκιδικής ορίστηκε να διευθύνει τη Σαββατιάτικη (10/10-19:30) εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει ματς της Κρητικής ομάδας, καθώς είχε διευθύνει την περυσινη αναμέτρηση Άρης-ΟΦΗ 3-1για τα πλέι οφ.
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής (11/10 -21:00), Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Ισπανός Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ.
Κρητική παρουσία υπάρχει και στους ορισμούς της αγωνιστικής. Ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος, έχοντας μάλιστα δεύτερο βοηθό τον επίσης της ΕΠΣΛ, Γιώργο Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο ορίστηκε δεύτερος βοηθός στο Αρης-Βόλος.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
19:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ
Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας), Βαλιώτης (Λάρισας)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Κάτοικος (Αθηνών)
Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)
19:30 Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος
Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)
4ος: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)
Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
17:00 Ηρακλής-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)
VAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
AVAR: Κατόπης (Σάμου)
Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)
17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Αρμακόλας (Κυκλάδων)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)
AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)
Παρατηρητής: Κύρκος (Θεσπρωτίας)
19:00 Αρης-Βόλος
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας), Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Παρατηρητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Ερνάντεθ (Ισπανία)
Βοηθοί: Πέρεθ (Ισπανία), Αγκιλάρ (Ισπανία)
4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Γκόμεθ (Ισπανία)
AVAR: Τόκα (Ισπανία)
Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (ΕΠΟ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
18:00 ΠΑΟΚ-Καλαμάτα
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Τσολακίδης (Αθηνών)
4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Παρατηρητής: Γαβριηλίδης (Θράκης)
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