Super League: Κλείνει απόψε η κανονική σεζόν με κρίσιμες μάχες για μία θέση στα play offs

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, έφτασε. Οι 14 ομάδες της λίγκας θα «ριχτούν» στη «μάχη» απόψε (6/3) με όλες τις αναμετρήσεις να διεξάγονται ίδια ώρα. Στις 19:00 θα γίνει η σέντρα, για τα ματς που θα καθορίσουν την τελική κατάταξη. Είναι γνωστό πως οι έξι πρώτες ομάδες θα αγωνιστούν στα play offs και οι υπόλοιπες στα play out. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο πάντως. Σε θεωρητικό επίπεδο «παίζεται» μία θέση στα play offs. Λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, επειδή για ακόμη μια χρονιά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Βλέπετε η Εφέσεων της ΕΠΟ δεν έβγαλε απόφαση για την υπόθεση του -5 απ’ τον ΠΑΣ Γιάννινα. Βαθμοί που αν επιστραφούν στην ομάδα της Ηπείρου, τότε τελειώνει το ενδιαφέρον για τις ομάδες που θα καταρτίσουν το έξτρα Πρωτάθλημα κατάταξης. Αν πάλι μείνουν ως έχουν τα πράγματα, είναι ορθάνοιχτη η 6η θέση. Πέραν των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη και Παναθηναϊκού δηλαδή.

Τα αποτελέσματα των αγώνων θα κρίνουν ποιες ομάδες θα βρεθούν στα play off και ποιες στα play out. Την έκτη θέση που οδηγεί στα play off διεκδικούν τρεις ομάδες, οι Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα και ΟΦΗ. Οι Αρκάδες αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ΑΕΚ, ενώ οι Γιαννιώτες θα δοκιμαστούν στον Βόλο από την τοπική ομάδα. Οι Κρητικοί θα υποδεχτούν στο Ηράκλειο τον Απόλλωνα Σμύρνης και θεωρητικά έχουν το ευκολότερο έργο. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 35 βαθμούς και βρίσκεται στην έκτη θέση, ενώ οι άλλες δυο ομάδες έχουν από 34 βαθμούς και βρίσκονται στην έβδομη και όγδοη θέση. Οι Γιαννιώτες περιμένουν και την απόφαση από την έφεση που έχουν υποβάλει για την αφαίρεση των βαθμών. Αν δικαιωθούν, η βαθμολογία θα αλλάξει. Στην ουρά της βαθμολογίας η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς η διαφορά που χωρίζει τους Απόλλωνα Σμύρνης, ΠΑΣ Λαμία και Ατρόμητο, δεν μπορεί να καλυφθεί στην τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος:

Κυριακή 6 Μαρτίου

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης (19:00)

Άρης-Ολυμπιακός (19:00 Novasports Prime)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (19:00 Novasports2HD)

Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΣ Γιάννινα (19:00)

Ιωνικός-Παναιτωλικός (19:00)

ΟΦΗ-Απόλλων Σμύρνης (19:00)

ΠΑΣ Λαμία-ΠΑΟΚ (19:00)

Η βαθμολογία:

1 Ολυμπιακός 65

2 ΠΑΟΚ 50

3 ΑΕΚ 43

4 Άρης 42

5 Παναθηναϊκός 39

6 Αστέρας Τρίπολης 35

7 ΠΑΣ Γιάννινα 34

8 ΟΦΗ 34

9 Παναιτωλικός 29

10 Βόλος ΝΠΣ 29

11 Ιωνικός 26

12 Ατρόμητος 23

13 ΠΑΣ Λαμία 18

14 Απόλλων Σμύρνης 13

