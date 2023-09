Στο Ηράκλειο ο 28χρονος διεθνής Φιλανδός ακραίος Peetu Mäkinen: "Να βοηθήσω τον ΟΦΗ να επιστρέψει στην Volley League"

Στο Ηράκλειο για τον ΟΦΗ, βρίσκεται ο 28χρονος διεθνής Φιλανδός ακραίος (19/8/1995, 2μ), Peetu Mäkinen, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο για δυο χρόνια, με σκοπό να βοηθήσει τον ΟΦΗ, να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.

Στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, ανέφερε ότι "ξέρω για την ομάδα ότι ήταν αρκετά χρόνια στην πρώτη κατηγορία και θέλει να επιστρέψει. Για αυτό είμαι και εγώ εδώ. Για να την βοηθήσω, να επιστρέψει στην Volley League. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με την ομάδα και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου".

Για τον ίδιο, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ξέρει όμως καλά την Ελληνική λίγκα απο συμπατριώτες του, που έχουν αγωνιστεί στο Ελληνικό πρωτάθλημα.

Οπως είπε ο Mäkinen "είναι για μένα η πρώτη φορά που παίζω στην Ελλάδα. Με μια πρώην ομάδα μου στη Φινλανδία είχαμε παίξει κάποτε με τον ΠΑΟΚ στο CEV CUP.

Απο την Ελληνική λίγκα ξέρω τα μεγάλα κλαμπ όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες υψηλού επιπέδου και έχουν παίξει σε αυτές και Φιλανδοί παίκτες".

Για τον προσωπικό του στόχο στην Ελλάδα και τον ΟΦΗ, ανέφερε ότι "ο προσωπικός μου στόχος είναι να εξελιχθώ και να βοηθήσω τον ΟΦΗ να ανέβει στην παραπάνω κατηγορία. Είναι μια πρόκληση για μένα".

Ενώ για το το μήνυμα που στέλνει στους φιλάθλους του ΟΦΗ ανέφερε ότι "έχω ακούσει και έχω δεί πολλά στο ίντερνετ για τους φιλάθλους του ΟΦΗ. Θέλω να τους γνωρίσω απο κοντά στους αγώνες της ομάδας μας".

Τέλος για την πρώτη του εντύπωση απο την Κρήτη, είπε πως "ξέρω ότι είναι φανταστικό μέρος. Αλλά έχει πολύ ζέστη! Εφερα πολλά τζάκετ, αλλά μάλλον δεν θα τα χρειαστώ!" είπε χαμογελώντας.

Image

Toν Peetu Mäkinen, παρέλαβε στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" του Ηρακλείου, εκ μέρους του ΤΑΑ ΟΦΗ, η Μαρία Παπαδάκη.

Το απόγευμα, θα κάνει την πρώτη του προπόνηση, στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Ποιός είναι ο Peetu Mäkinen

Ο Peetu Mäkinen, είναι 28 ετών (19/8/1995, 2μ00) και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου.

Ο Mäkinen είναι ενεργό στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Φιλανδίας, και έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και Κύπελλα στη χώρα του.

Πέρσι αγωνίστηκε στην Ιαπωνική Hokkaido, με την οποία κατέκτησε την άνοδο, απο τη δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη.

Το highlight της καριέρας του, είναι το 2021 στην Ισπανική λίγκα, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος ακραίος, με την ομάδα της Ιμπιζα Ushuaïa Ibiza Voley).

Εχει αγωνιστεί ακόμη σε Βέλγιο (Tectum Achel), Πολωνία (KFC Gwardia Wroclaw, Poland), Τσεχία (Euro Sitex Pribram) και σε ομάδες της Φιλανδίας (Team Lakkapää, Valepa, Napa).

Peetu Mäkinen, Japan 2023 actions from nissehuttunen.com on Vimeo.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Peetu Mäkinen

2022-2023: Voreas Hokkaido, Japan

2021-2022: Tectum Achel, Belgium

2020-2021: Ushuaïa Ibiza Voley, Spain

2020: KFC Gwardia Wroclaw, Poland (from Feb.)

2019-2020: Euro Sitex Pribram, Czech

2018-2019: Team Lakkapää, Finland

2016-2018: Valepa, Finland

2014-2016: Team Lakkapää, Finland

–> 2014 Napa, Finland

Awards

2023: Japanese V2 League Champion

2021: Best Outside Hitter in Spanish Superliga

2019: Challenge Cup, (in 4 matches 74 points, 51% attack)

2019: Finnish League, Top Scorer among the receivers, and 3.place in overall

2018: Champions League (group stage)

2018: Finnish Champion & Cup Winner

2017: Finnish Champion & Cup Winner

2016: World League

2013: World Championships, 11.place (jun.)

2 x Finnish jun. Champion

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Europa League: Τρομερή νίκη της ΑΕΚ,ήττα του Ολυμπιακού(vid)

Europa League: Mεγάλος Παναθηναϊκός... πάτησε την Βιγιαρεάλ (2-0, vid)