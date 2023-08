Στη Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος αντί 20+5 εκατ. ευρώ!

Σπουδαία μεταγραφή έκανε ο Ντίνος Μαυροπάνος που τελικώς θα φορέσει τη φανέλα της Γουέστ Χαμ και επιστρέφει στην Premier League. Ο Έλληνας παίκτης, θα βρεθεί ξανά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας αρκετή εμπειρία πλέον, όχι όπως έφυγε από τον ΠΑΣ Γιάννινα για να πάει στην Άρσεναλ.

Τα τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις του με τη Στουτγκάρδη ήταν εξαιρετικές, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και να αποχωρήσει από τη Bundesliga. Η Γουέστ Χαμ είχε δείξει και στο παρελθόν ενδιαφέρον, ωστόσο τώρα προσέγγισε πολύ πιο δυναμικά για να κάνει τον παίκτη δικό της.

Χθες (21/8) υπήρχε μία είδηση ότι ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν πέρασε τα ιατρικά για την αγγλική ομάδα, ωστόσο κάτι τέτοιο ήρθε άμεσα να διαψεύσει το γερμανικό «Sky Sports». Πλέον για το deal μίλησε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει κλείσει η μεταγραφή και μένει απλά η υπογραφή του παίκτη.

Αυτή η κίνηση θα κοστίσει στους Λονδρέζους 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αλλά πέντε αναμένεται να δοθούν με μορφή μπόνους.

West Ham and Stuttgart have exchanged all the final documents for Kostantinos Mavropanos deal on €20m plus €5m add-ons fee ⚒️🇬🇷 #WHUFC

Time to sign and announce the agreement soon. pic.twitter.com/4ysBmelJeN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023