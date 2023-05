Σικάγο - Ατλάντα 3-3: Δύο γκολ ο Γιακουμάκης και ένα ο Κούτσιας (βίντεο)

Ελληνική... βάφτηκε η αναμέτρηση της Σικάγο Φάιρ με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ για την 14η αγωνιστική του MLS, αφού οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων ήταν οι δύο Έλληνες παίκτες τους σ' ένα «τρελό» 3-3.Παρ' ότι οι Γιακουμάκης και Κούτσιας δεν ξεκίνησαν βασικοί, τελικά κατέληξαν να είναι οι πιο καταλυτικοί παίκτες των ομάδων τους, αφού η «ιστορία» του αγώνα άλλαξε δύο φορές με την είσοδό τους.

Αρχικά, ο Γιώργος Γιακουμάκης της Ατλάντα Γιουνάιτεντ μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 46ο λεπτό στην θέση του Μπέρι κι έγινε άμεσα επιδραστικός για την ομάδα. Εννιά λεπτά μετά ισοφάρισε για την ομάδα του σε 2-2, όταν μετά από μια ωραία ομαδική προσπάθεια, έκανε το tap in και ισοφάρισε για την ομάδα του.

Δεν έμεινε όμως εκεί και στο 65ο λεπτό βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα ολοκληρώντας την ολική ανατροπή για την Ατλάντα. Υπέροχη κάθετη πάσα του Αλμάδα, ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα και ξεπέρασε και τον τερματοφύλακα του Σικάγο κι έκανε το 3-2.

Στο 71ο λεπτό η ομάδα του Γιακουμάκη έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λουίζ Αραούχο με δύο κίτρινες που αντίκρισε μέσα σε δύο λεπτά (69' και 71'). Το Σικάγο πίεσε για την ισοφάριση, με τον προπονητή της ομάδας να ρίχνει στο παιχνίδι και τον Γιώργο Κούτσια στο 80ο λεπτό, στην θέση του Σουκέ.

Ο Έλληνας επιθετικός δικαίωσε τον κόουτς για την επιλογή του, αφού στο 89' σκόραρε με σουτ από τα όρια της μικρής περιοχής πετυχαίνοντας το παρθενικό του τέρμα στην αμερικανική λίγκα και ισοφαρίζοντας σε 3-3, δίνοντας έτσι στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

