Regional K17 Μπίτς βόλει: Πρωτιά για Χαρισσάκη/Φραγκιουδάκη

Η Αγγελική Χαρισσάκη και η Κατερίνα Φραγκιουδάκη κατέκτησαν το πρώτο τουρνουά μπίτς βόλει Regional για ηλικίες κάτω των 17 ετών, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (05/07) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Καρτερού, στο Ηράκλειο.

Στο πρώτο τουρνουά Regional K17 έλαβαν μέρος πέντε ομάδες από τα Χανιά:

➺ Αγγελική Χαρισσάκη / Κατερίνα Φραγκιουδάκη

➺ Ιωάννα Χαρισσάκη / Αγγελική Νικητάκη (Ηράκλειο)

➺ Τζωρτζίνα Μπουρμπάκη / Άννα Μανουσάκη

➺ Λήδα Σταυγιανουδάκη / Νερατζιά Τερζή

➺ Χάρις Ιορδανόγλου / Κατερίνα Τριπολιτσιώτη

Οι αθλήτριες του Α.Σ. Beach Volley Χανίων και του ΝΑΟ Σούδας, Αγγελική Χαρισσάκη / Κατερίνα Φραγκιουδάκη, έφθασαν στον τελικό όπου αντιμετώπισαν τις Κωνσταντίνα Παπαδάκη / Δήμητρα Ιωαννίδη και κατέκτησαν τη νίκη (και την πρωτιά) με ανατροπή, με 2-1 σετ (15-21, 21-13, 15-8).

Από τις υπόλοιπες Χανιώτικες ομάδες, την 5η θέση κατέλαβαν οι Χάρις Ιορδανόγλου / Κατερίνα Τριπολιτσιώτη και οι Τζωρτζίνα Μπουρμπάκη / Άννα Μανουσάκη, ενώ στην 9η θέση ολοκλήρωσαν το τουρνουά οι Ιωάννα Χαρισσάκη / Αγγελική Νικητάκη και οι Λήδα Σταυγιανουδάκη / Νερατζιά Τερζή.