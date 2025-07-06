ΚΥΡ.12 Απρ 2026 00:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Regional K17 Μπίτς βόλει: Πρωτιά για Χαρισσάκη/Φραγκιουδάκη
beach volley
clock 20:40 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Αγγελική Χαρισσάκη και η Κατερίνα Φραγκιουδάκη κατέκτησαν το πρώτο τουρνουά μπίτς βόλει Regional για ηλικίες κάτω των 17 ετών, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (05/07) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Καρτερού, στο Ηράκλειο.

Στο πρώτο τουρνουά Regional K17 έλαβαν μέρος πέντε ομάδες από τα Χανιά:

➺ Αγγελική Χαρισσάκη / Κατερίνα Φραγκιουδάκη
➺ Ιωάννα Χαρισσάκη / Αγγελική Νικητάκη (Ηράκλειο)
➺ Τζωρτζίνα Μπουρμπάκη / Άννα Μανουσάκη
➺ Λήδα Σταυγιανουδάκη / Νερατζιά Τερζή
➺ Χάρις Ιορδανόγλου / Κατερίνα Τριπολιτσιώτη

Οι αθλήτριες του Α.Σ. Beach Volley Χανίων και του ΝΑΟ Σούδας, Αγγελική Χαρισσάκη / Κατερίνα Φραγκιουδάκη, έφθασαν στον τελικό όπου αντιμετώπισαν τις Κωνσταντίνα Παπαδάκη / Δήμητρα Ιωαννίδη και κατέκτησαν τη νίκη (και την πρωτιά) με ανατροπή, με 2-1 σετ (15-21, 21-13, 15-8).

Από τις υπόλοιπες Χανιώτικες ομάδες, την 5η θέση κατέλαβαν οι Χάρις Ιορδανόγλου / Κατερίνα Τριπολιτσιώτη και οι Τζωρτζίνα Μπουρμπάκη / Άννα Μανουσάκη, ενώ στην 9η θέση ολοκλήρωσαν το τουρνουά οι Ιωάννα Χαρισσάκη / Αγγελική Νικητάκη και οι Λήδα Σταυγιανουδάκη / Νερατζιά Τερζή.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

μπιτς βόλεϊ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis