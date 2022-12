Premier League: Φόρος τιμής στον Πελέ

Την τεράστια συνεισφορά του Πελέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα τιμήσει η Premier League. Συγκεκριμένα αποφάσισε ότι μετά τον θάνατο του Βραζιλιάνου θρύλου, η 18η αγωνιστική της θα είναι αφιερωμένη σε εκείνον.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοργανώτρια Αρχή, πριν την έναρξη των αναμετρήσεων που θα διεξαχθούν 30 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου, θα υπάρξει ενός λεπτού χειροκρότημα προς τιμήν του Πελέ, ενώ οι ομάδες και οι διαιτητές θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους.

In tribute to Pele, Premier League clubs will remember his contribution to football during Matchweek 18 (Dec 30-Jan 1) by holding a minute’s applause prior to kick-offs. Players and match officials will wear black armbands. https://t.co/BpufJGGcda

— Premier League (@premierleague) December 30, 2022