Πελέ: Η NASA του αφιέρωσε φωτογραφία ενός γαλαξία!

Με ένα εντυπωσιακό «αντίο» μέσω… του γαλαξία, η NASA αποχαιρέτησε με το δικό της μοναδικό τρόπο τον μάγο της μπάλας, Πελέ.

Με ένα σύντομο μήνυμα και μια φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στα χρώματα της Βραζιλίας τίμησε τον ποδοσφαιρικό θρύλο, που έφυγε από την ζωή την Πέμπτη.

«Τιμούμε τον θάνατο του θρυλικού Πελέ, γνωστού σε πολλούς ως ο βασιλιάς του “όμορφου παιχνιδιού”. Αυτή η φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στον αστερισμό Γλύπτη (σ.σ. Sculptor) έχει τα χρώματα της Βραζιλίας».

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022