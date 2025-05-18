Πανελλήνιο κολύμβησης: Τρίτο χρυσό μετάλλιο για την Άρτεμις Βασιλάκη(vid)
clock 18:50 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 4:14.11 κατέκτησε για τρίτη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο γυναικών (2022, 2023, 2025) και για ενδέκατη συνολικά.

Όλα αυτά στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, στο 94ο Εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης Ανδρών – Γυναικών ανοικτής κατηγορίας (open).

Η αθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου πήρε το προβάδισμα από το ξεκίνημα και νίκησε πολύ άνετα με 4:14.11, για τρίτη φορά σε open (μετά το 2022, 2023) σε αυτή τη διοργάνωση και για 11η συνολικά!

Η περυσινή νικήτρια Χρυσούλα Μητσάκου (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) ακολούθησε με 4:19.43, τρίτη η Ζαχαρούλα Καλογερή (ΠΑΟΚ) με 4:21.17:

«Συνεχίζω, θέλω να δώσω το 100% στο ευρωπαϊκό, σε τέτοιες κούρσες θέλεις να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε τραβήξει ώστε να έρθει ο καλός χρόνος. Έχω μέσα μου το Κρητικό πάθος, αφιερώνω το σημερινό μετάλλιο κάπου… ξέρουν που…» είπε χαρακτηριστικά η Άρτεμις Βασιλάκη.

