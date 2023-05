Παναθηναϊκός- Περιστέρι 81-67: Στους τελικούς με ένα δεκάλεπτο

Ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να επιβάλει το ρυθμό του και να... αρπάξει από το μαχητικό Περιστέρι το «εισιτήριο» για τους τελικούς της Α1 Ανδρών/Basket League.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 81-67 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στο Game 5 στο ΟΑΚΑ, γράφοντας το 3-2 στη σειρά για την ημιτελική φάση των πλέι οφ.

Στους τελικούς, οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, που είχε «σκουπίσει» τη σειρά με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς προσπαθώντας να ξεπεράσει την αμυντική διάταξη ζώνης του Περιστερίου και έχοντας ευστοχία τόσο από την περιφέρεια, όσο και στις βολές προηγήθηκε με 19-10 στο 7’.

Μάλιστα προηγήθηκε και με 12 πόντους (34-22 στο 15’), αλλά οι Περιστεριώτες κατάφεραν να βρουν το δρόμο για το καλάθι με τον Φρανσίσκο και μείωσαν στο καλάθι (41-39 ) με τη λήξη του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στο παρκέ πιο συγκεντρωμένοι με τους Πονίτκα, Αγραβάνη να δίνουν λύσεις σε άμυνα και επίθεση και με επιμέρους σκορ 12-2 πήραν σαφές προβάδισμα, ενώ εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των αντιπάλων τους έφτασαν να προηγούνται με 16 πόντους διαφορά (60-44 στο 28’).

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να συνεχίσει το… κρεσέντο του στο β’ μέρος, κανείς άλλος παίκτης του Περιστερίου δεν είχε τις δυνάμεις να δώσει απαντήσεις και ο Παναθηναϊκός ανέβασε την διαφορά στους 22 πόντους (74-52 στο 34’) φτάνοντας στην επικράτηση με το τελικό 81-67.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 41-39, 64-48, 81-67.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σερέλης): Λι 8 (1/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουίλιαμς, Γκριγκόνις 16 (2/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαντζούκας 7 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκουντάιτις 13 (4/7 δίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Π. Καλαϊτζάκης 5, Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης, Αγραβάνης 15 (6/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παππάς, Πονίτκα 13 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 12 (6/12 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Φρανσίσκο 16 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πουλιανίτης 6 (3/3 δίποντα), Ντένμον 4 (1/7 σουτ), Κασελάκης 6 (1/5 τρίποντα), Κόλμαν 10 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μωραΐτης 3 (1), Ραντάνοβ 1, Χάμερ 9 (4/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Περσίδης, Ζούγρης

Οι σειρές είναι best of five, με τους Τελικούς να ολοκληρώνονται στις 18/6, αν φτάσουμε σε πέμπτο ματς.

Τελικοί

Κυριακή (4/6): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός(21:15)

Πέμπτη (8/6): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21:15)

Κυριακή (11/6): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:15)

Πέμπτη (15/6): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21:15)*

Κυριακή (18/6): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:15)*

Μικροί Τελικοί

Σάββατο (3/6): Περιστέρι – ΠΑΟΚ (19:15)

Τετάρτη (7/6): ΠΑΟΚ – Περιστέρι (19:15)

Σάββατο (10/6): Περιστέρι – ΠΑΟΚ (19:15)

Τετάρτη (14/6): ΠΑΟΚ – Περιστέρι (19:15)*

Σάββατο (17/6): Περιστέρι – ΠΑΟΚ (19:15)*

*αν χρειαστεί

